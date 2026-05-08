In Kapstadt in Südafrika wird heftig über ein besonderes Bauprojekt debattiert – eine drei Meter hohe, kilometerlange Mauer.

An Bausünden hat es in Kapstadt nie gemangelt. In den 60er Jahren wurden am Fuß des Tafelbergs drei Türme gebaut, die exakt so designt sind, wie man sie sich in Anbetracht ihres Spitznamens „Toilettenrollen“ vorstellt. Später wollte man dann eine Autobahn über der Stadt errichten, überlegte es sich aber auf halber Strecke anders – so dass sie nun abrupt in 15 Metern Höhe einfach aufhört. Die Menschen nennen sie fast poetisch „Brücke ins Nirgendwo“.

Nun debattiert die Stadt über ein Bauprojekt, das über ästhetische Verfehlungen hinausgeht: Eine Mauer soll entlang der N2-Autobahn entstehen – auf jenem Abschnitt zwischen Flughafen und Stadtzentrum, den Besucher als Erstes sehen. Viele Kilometer lang, drei Meter hoch. Denn die Silhouette des majestätischen Tafelbergs wird an der N2 von angrenzenden Townships gestört.

Viele tödliche Verkehrsunfälle mit Fußgängern

Die Optik ist nicht das Problem, betont indes Bürgermeister Geordin Hill-Lewis. Der Großteil der tödlichen Verkehrsunfälle mit Fußgängern in Kapstadt passiere auf der N2. Zudem habe die Stadt in den vergangenen beiden Jahren 2800 Delikte registriert, darunter Steinwürfe und Raubüberfälle, besonders während des Berufsverkehrs, wenn es nur im Schritttempo vorangeht.

Hill-Lewis lenkt die von vielen Weißen gewählte DA-Partei. Der bei Wahlen in Kapstadt seit Jahrzehnten chancenlose ANC brandmarkt das Projekt als „Fortsetzung der Apartheid-Raumplanung“. Diesmal Trennung zwischen arm und reich.

Kein sehr überzeugendes Argument

Allzu überzeugend ist dieses Argument nicht, schließlich nutzen auch arme Menschen, viele mit öffentlichen Verkehrsmitteln, diese Schnellstraße und sind in Gefahr. Es gehört zum Verhaltenskodex, bei einem Platten zur Not auch auf den Felgen weiterzufahren. In den sozialen Medien ist die Befürwortung von Menschen der Mittelschicht für die Mauer daher überwältigend.

Sizwe Mbebe, Journalist aus dem Township Gugulethu, sieht es etwas differenzierter. „Die Autobahn ist gefährlich, die muss vom Wohngebiet getrennt werden“, sagt der 44-Jährige, der mit seiner Hilfsorganisation „Phakama“ in Schulen der Gegend arbeitet. Aber wer nur auf eine Mauer setze, der verlagere die Kriminalität lediglich ins Innere der Townships. „Die Stadt muss viel mehr in die Communitys investieren“, sagt Mbebe, die bisherigen Programme würden nicht reichen. Aber eine Mauer ist halt schneller gebaut.