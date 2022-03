Hauptstadt der Ukraine: Warum die RHEINPFALZ die gewohnte Schreibweise beibehält.

Nach dem Angriff russischer Truppen auf die Ukraine wurden Überlegungen laut, die in Deutschland übliche Schreibweise der ukrainischen Hauptstadt, nämlich Kiew, nicht mehr zu verwenden. Die Begründung: Das sei der russische Name, der ukrainische laute Kyiv.

Die RHEINPFALZ hat sich dafür entschieden, die Schreibweise Kiew beizubehalten. Das hat verschiedene Gründe. Der wichtigste ist wohl, dass es nicht darum gehen kann, quasi eine Sprache für den Angriff Moskaus verantwortlich zu machen. Russisch ist auch die Muttersprache vieler Ukrainer, die im Moment für ihr Land kämpfen. Es ist also nicht nur die Sprache des Aggressors, sondern die Muttersprache von knapp 40 Prozent der Bevölkerung, unter anderem auch von Präsident Wolodymyr Selenskyj. Auch in Kiew selbst leben übrigens viele russischsprachige Ukrainer.

Lwiw, Lwow oder Lemberg?

Bei Orten mit deutscher Vergangenheit, beispielsweise in Tschechien, der Slowakei oder Polen, nennen wir in der Regel zuerst den aktuellen Namen (zum Beispiel Usti nad Labem, Bratislava) und in Klammern dann den deutschen (Aussig an der Elbe, Pressburg). Auch weil Letzteres hilft, die Stadt oder das Dorf besser zuzuordnen. Natürlich könnte man auch bei Kiew und anderen Orten in der Ukraine genauso verfahren, aber da die Unterschiede zwischen Ukrainisch und Russisch häufig nur marginal sind, ist es nicht sinnvoll, den Lesefluss deswegen zu beeinträchtigen. Anders sieht es beispielsweise beim westukrainischen Lwiw aus, wo der Zusatz „ehemals Lemberg“ eine geschichtliche Dimension hat und zum Verständnis beiträgt.

Viele ukrainische Städte werden in der RHEINPFALZ schon seit Längerem in der ukrainischen Fassung geschrieben. Eben Lwiw und nicht Lwow, Charkiw und nicht Charkow. Wobei man bei Charkiw wieder diskutieren könnte, ob es wegen seiner mehrheitlich russischsprachigen Einwohnerschaft nicht Charkow genannt werden müsste. Aber dann müsste konsequenterweise vor der Nennung einer Stadt jedes Mal erst geklärt werden, wie denn die Sprachmehrheiten sind. Soweit, so kompliziert. Und da haben wir noch gar nicht über die unterschiedlichen Transkriptionen aus dem Kyrillischen geredet.

Keine Parteinahme für die Angreifer

Daher besteht ein weiterer Grund dafür, die herkömmliche Schreibweise beizubehalten, ganz einfach darin, alles nicht noch komplizierter zu machen. Auch wenn wir Kiew schreiben, ergreifen wir damit keineswegs Partei für die russischen Invasoren.

