Der ukrainische Präsident setzt bei einem Gipfeltreffen mit der EU auf neue Zusagen. Doch Brüssel dämpft viele Hoffnungen.

Die Ukraine hofft auf einen schnellen EU-Beitritt. Präsident Wolodymyr Selenskyj will bei einem Treffen an diesem Freitag in Kiew darüber mit den Spitzen der Europäischen Union sprechen.