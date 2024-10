SPD-Generalsekretär Kühnert geht aus gesundheitlichen Gründen. Das muss man respektieren. In seinem Amt hat er jedoch nie überzeugt.

SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert war, um ein gängiges Bild aufzugreifen, mehr General als Sekretär. Im Angriffsmodus spürte man sein politisches Talent, nicht aber im Ausgleich. Sprachmächtig, bissig, zuweilen unanständig beherrschte der gebürtige Berliner die Kunst der Grätsche. Und das spürten nicht nur die politischen Gegner der SPD, sondern auch die eigenen Leute.

So gelang ihm als Juso-Bundesvorsitzender im linken Lager der Partei Stimmung gegen jeweilige Neuauflagen der großen Koalition zu erzeugen. Und gut in Erinnerung ist auch Kühnerts Häme, als der in seinen Augen konservative Olaf Scholz im Wettbewerb mit anderen um den Parteivorsitz kämpfte – und unterlag.

Die Partei nicht auf Wahlkampf getrimmt

Es gehört zu den Eigenarten der Sozialdemokratie, dass ausgerechnet Kühnert dann das zweitwichtigste Amt im Willy-Brandt-Haus übernahm, als just jener Olaf Scholz Kanzler wurde. Als Generalsekretär war Kühnert eine feste Größe in den Talkshows, vermochte aber mit seiner Arbeit für die Partei nicht zu überzeugen. Zwar hielt er sich zurück mit seinen alten Juso-Thesen, etwa wonach jeder nur maximal den Wohnraum besitzen dürfe, in dem er selbst wohne, es gelang ihm aber nicht, den Parteiapparat auf Wahlkampf zu trimmen. Als die SPD bei der jüngsten Europawahl auf 13,9 Prozent abrutschte und ihr schlechtestes Ergebnis bei einer bundesweiten Wahl überhaupt einfuhr, nahm das Murren über den Generalsekretär deutlich zu.

Wenn Kühnert nun aus gesundheitlichen Gründen zurücktritt, verdient er beste Genesungswünsche. Dass er den Bundestagswahlkampf organisieren würde, daran glaubte indes niemand mehr in der Parteizentrale.