Fragt nicht, was euer Land für euch tun kann – fragt, was ihr für euer Land tun könnt: Dieser Satz von John F. Kennedy wird gerade in der Corona-Pandemie gern zitiert. Doch passt er, so wie er ausgelegt wird, wirklich in unsere Gesellschaft? Eine kritische Betrachtung.

Obwohl die Sonne von einem blauen Winterhimmel strahlte, war es bitterkalt an diesem 20. Januar 1961, vor 60 Jahren. Ein eisiger Wind fegte über die Stufen des Kapitols, feine Damen verkrochen