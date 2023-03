Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

In den deutschen Parlamenten sind die Männer klar in der Überzahl. Verfechter einer Geschlechterquote wollen das per Gesetz ändern. Das Bundesverfassungsgericht sagt Nein. Erledigt ist das Thema damit noch nicht.

Wenn das Volk alle vier Jahren zur Bundestagswahl gerufen wird, sind das mehrheitlich Frauen. Sie stellen 51,5 Prozent aller Wahlberechtigten. Im Bundestag beträgt ihr Anteil gegenwärtig aber