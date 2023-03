Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Bund und Länder haben vereinbart: Für den Impfstoff von Astrazeneca ist die Priorisierung aufgehoben. Arztpraxen können das Vakzin an alle Impfwilligen verabreichen. Bald auch Impfangebot für über Zwölfjährige?

In dem am Donnerstag gefassten Beschluss heißt es, in den Arztpraxen könnten Impfungen mit dem Vakzin Astrazeneca an Impfwillige nach ärztlichem Ermessen erfolgen –