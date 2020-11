Die Ministerpräsidenten der Bundesländer setzen bei ihren neuen Gesprächen mit Bundeskanzlerin Merkel offenbar auf Abwarten. Bayerns Ministerpräsident Söder denkt über Verschärfungen nach.

Bundeskanzlerin Angela Merkel und die Ministerpräsidenten wollen am Montag ein Zwischenfazit des seit dem 2. November geltenden Teil-Lockdowns ziehen, dieser ist bisher bis zum 28. November befristet. Bei einer Vorbereitungsrunde der Staatskanzleichefs mit Kanzleramtschef Helge Braun (CDU) sei am Sonntag mehrheitlich von den Ländern gefordert worden, die Pandemie-Entwicklung zunächst eine weitere Woche zu beobachten, berichtete der „Spiegel“. Es solle am 23. November neue Beratungen geben, erst dann sollten neue Entscheidungen getroffen werden.

Das Robert-Koch-Institut (RKI) veröffentlichte am Sonntag 16.947 Neuinfektionen, am Samstag waren es 22.461 Neuinfektionen. Im Vergleich zum Wochenende vor einer Woche gab es damit zwar nur geringfügig mehr Fälle, ein Rückgang ist aber trotz des mittlerweile zwei Wochen dauernden Teil-Lockdowns noch nicht erreicht.

Altmaier sieht „wenig Spielraum“

Entsprechend sagte Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) der „Bild am Sonntag“, zur Zwischenbilanz des derzeitigen Teil-Lockdowns gehöre, „dass die Infektionszahlen nach wie vor viel zu hoch sind“. Altmaier sagte, die aktuellen Zahlen seien sehr viel höher sogar als vor zwei Wochen. „Trotz aller Anstrengungen ist eine Wende zum Besseren noch nicht erreicht.“ Der Bundeswirtschaftsminister sieht für das Öffnen von Restaurants und Kinos aktuell „wenig Spielraum“.

Nachdem es noch im Sommer und zu Beginn des Herbstes unter den Ministerpräsidenten keine Einigkeit gegeben hatte, mit allgemeinen Einschränkungen die Ausbreitung der Pandemie zu stoppen, lehnten eine ganze Reihe der Länder-Regierungschefs übereinstimmend vor dem erneuten Gipfel mit Merkel Lockerungen ab.

Dreyer gegen flächendeckende Schulschließungen

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) sagte der „BamS“, „es gibt absolut keinen Spielraum für Lockerungen. Wer zu früh lockert, der riskiert Weihnachten.“ Söder brachte stattdessen eine Verlängerung oder Verschärfung ins Spiel: „Wir müssen überlegen, ob die bisherigen Maßnahmen ausreichen.“

Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer und Bildungsministerin Stefanie Hubig (beide SPD) sind trotz steigender Corona-Infektionen gegen flächendeckende Schulschließungen. „Ich halte es für falsch, jetzt grundsätzlich Schulschließungen zu fordern“, bekräftigte Dreyer am Sonntag in Mainz. Unbestreitbar stiegen auch an Schulen die Zahlen der Corona-Infizierten wie auch in der gesamten Gesellschaft. Das Übertragungsrisiko sei dort allerdings geringer als an vielen anderen Orten.