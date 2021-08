Die Landwirtschaft in der Europäischen Union wird grüner. Das lässt sich schon vor dem Abschluss der Verhandlungen über die EU-Agrarpolitik sagen. Doch für einen wirklichen Wandel müssen auch die Verbraucher mitziehen.

Das Europa-Parlament stimmt in den kommenden Tagen darüber ab, ob Veggie-Burger und Tofu-Bratwürste künftig noch so heißen dürfen. Ist es Etikettenschwindel, wenn Nahrungsmittel verkauft werden, die ihrem Namen nach tierische Inhaltsstoffe nahelegen? Oder: Weiß nicht jeder Kunde, woher das Eiweiß seines Tofuschnitzels stammt, das er sich in die Pfanne haut?

Der Verbraucher dürfte schlauer sein, als manche Brüsseler meinen. Heinz Strunk schrieb 2004 den Bestseller „Fleisch ist mein Gemüse“. Und schon da war für viele längst Gemüse ihr Fleisch. Der Ausgang des Streits dürfte jedenfalls wenig Einfluss auf das Kaufverhalten der Menschen haben.

Dass die Auseinandersetzung auf EU-Ebene ausgefochten wird, verdient da eher eine Notiz. Die Frage „weiter Soja-Schnitzel oder heißt es künftig Schnitte“ ist nur eine Facette der umfassenden EU-Agrarreform, die dieser Tage verhandelt wird. In Brüssel, wo das Parlament tagt, und in Luxemburg, wo sich die 27 Landwirtschaftsminister der EU treffen, werden die Weichen für die künftige Gemeinsame Agrarpolitik (GAP) gestellt. Im Grundsatz wird entschieden, wie Europas Bauern wirtschaften müssen, um an die EU-Gelder zu kommen. Es geht jetzt um 390 Milliarden Euro, die bis 2027 verteilt werden. Das ist der größte Einzelposten im EU-Haushalt.

Was bedeuten nun die Beschlüsse, die in den nächsten Tagen auf EU-Ebene gefällt werden? Die Landwirte können darauf setzen, dass ihnen große finanzielle Einbußen erspart bleiben. Im Wesentlichen werden Summen in der gleichen Höhe fließen wie in der vergangenen Förderperiode. Allerdings bekommen sie keinen Inflationsausgleich.

Die Landwirtschaft wird grüner. 40 Prozent der Gelder, die ausgezahlt werden, werden an Maßnahmen geknüpft, die gut für die Umwelt und fürs Klima sind. Die Bauern müssen mehr Land brachliegen, mehr Abstand zwischen Ackerbau und Gewässern lassen, den Anbau insgesamt bodenschonender gestalten. Das Parlament will sogar, dass ein Drittel der Direktzahlungen an Umweltmaßnahmen geknüpft wird.

Eine von oben verordnete Öko-Revolution ist das alles aber nicht. Daher rührt auch der Protest von Lobbyverbänden und Grünen, die im Parlament gegen den Kompromiss stimmen. Diese Agrarreform hat zwar eine grünere Handschrift. Die ambitionierten Ziele, die sich die EU-Kommission mit dem Green Deal gesetzt hat, sind aber noch nicht eingepreist: 2030 soll ein Viertel der gesamten Ackerfläche in der EU nach Öko-Kriterien bewirtschaftet werden, der Dünger-Einsatz soll um ein Fünftel, der Pflanzenschutzmitteleinsatz um 50 Prozent reduziert werden.

Bislang allerdings stehen die Ziele nur auf dem Papier. Und es wird Jahre dauern, bis sich Parlament und Rat auf die konkreten Gesetze geeinigt haben. Bei der konkreten Umsetzung wird es aber darauf ankommen, dass die Agrarwende nicht nur von oben verordnet, sondern auch vom Markt getragen wird. Noch ist das nicht der Fall: Die meisten Verbraucher sind bereit, sehr viel Geld für Motorenöl auszugeben und sparen beim Olivenöl, in dem sie ihre Nahrungsmittel anbraten. Tofu-Schnitzel oder echtes Steak hin oder her.