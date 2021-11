Warum die israelische Energieministerin zwei Stunden vor dem Gebäude warten musste und dann doch nicht an der Weltklimakonferenz teilnehmen konnte.

Die israelische Energieministerin Karine Elharrar hat nach eigenen Angaben aufgrund fehlender Barrierefreiheit zunächst nicht an der Weltklimakonferenz teilnehmen können. „Es ist traurig, dass die UN, die Barrierefreiheit für Menschen mit Behinderungen fördert, sich im Jahr 2021 nicht um Barrierefreiheit bei ihren Veranstaltungen kümmern“, schrieb Elharrar am Montagabend auf Twitter.

Laut Medienberichten versuchte die Ministerin am Montag erfolglos, über mehrere Eingänge in das entscheidende Gebäude zu kommen. Die Organisatoren hätten der Ministerin zudem die Fahrt mit einem Shuttle angeboten, das allerdings auch keinen rollstuhl-gerechten Zugang gehabt habe. Elharrar habe zwei Stunden draußen gewartet und sei dann wieder in ihr Hotel zurückgekehrt.

Nach zwei Stunden wieder ins Hotel zurück

Am Dienstag entschuldigten sich sowohl Premierminister Boris Johnson als auch die COP26-Veranstalter bei Elharrar. Der Vorfall tue ihm „sehr, sehr leid“, sagte der britische Premier der Nachrichtenagentur PA zufolge bei einem Treffen mit der israelischen Ministerin. Auf dem offiziellen Twitter-Account des Gipfels war zu lesen, es habe sich um einen „echten Fehler“ gehandelt und man habe Elharrar um Verzeihung gebeten.

Großbritanniens Umweltminister George Eustice bedauerte den Vorfall ebenfalls. Er machte aber auch mangelnde Kommunikation von israelischer Seite dafür verantwortlich. „Was normalerweise in dieser Situation passieren würde, ist dass Israel uns über diese besondere Anforderung für ihre Ministerin informiert hätte“, so Eustice im BBC-Radio. Elharrar konnte am Dienstag an dem Gipfel teilnehmen. Sie traf gemeinsam mit Israels Ministerpräsident Naftali Bennett bei der Konferenz ein.