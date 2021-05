Hellas öffnet die Häfen wieder für die schwimmenden Hotels. Doch es wird noch dauern, bis dieser Zweig der Urlaubsindustrie wieder so richtig Fahrt aufnimmt. Nicht nur, weil die Buchungszahlen mau sind.

Rund 3,5 Millionen Kreuzfahrt-Touristen gingen im vergangenen Jahr in den griechischen Häfen an Land. Sie belegen dann zwar keine Hotelbetten und nehmen ihre Mahlzeiten meist an Bord ein, für die örtliche Wirtschaft vieler Inseln spielen diese Urlauber dennoch eine große Rolle. Luxusboutiquen und Juweliergeschäfte auf Inseln wie Mykonos, Santorin und Korfu machen mit Kreuzfahrtgästen aus Nordamerika und Asien den Großteil ihrer Umsätze. Auch für die örtlichen Busunternehmer sind die Landausflüge der vielen Kreuzfahrtpassagiere eine wichtige Einnahmequelle.

All diese Anbieter und Geschäfte gucken derzeit in die Röhre. Seit Mitte März herrscht Flaute, wegen Corona. Gerade auf Kreuzfahrtschiffen gab es ja mit die spektakulärsten Quarantäneregelungen. Nun jedoch will der griechische Tourismusminister Charis Theocharis versuchen, nach vier Monaten Auszeit wenigstens den Rest der Saison zu retten: Ab Samstag dürfen Kreuzfahrtschiffe wieder die Häfen Piräus, Rhodos, Heraklion, Volos, Korfu und Katakolon (beim antiken Olympia) anlaufen. Sind die Passagiere einmal in einem dieser Häfen registriert, können die Schiffe auch in anderen, kleineren Inselhäfen andocken.

Maximale Belegung bei 60 Prozent

Die Öffnung steht aber unter dem Vorbehalt, dass sich die Bedingungen zur Eindämmung des Virus nicht dramatisch verschlechtern. Überdies gelten strikte Hygieneprotokolle. Sie richten sich nach EU-Empfehlungen. Die Schiffe dürfen nur zu maximal 60 Prozent belegt sein. Die Passagiere müssen beim Check-in ihre Temperatur messen lassen und Gesundheitsfragebögen ausfüllen. An Bord sollen Masken getragen werden, außerdem gelten Abstandsregeln. Die Reedereien müssen Quarantäne-Kabinen an Bord reservieren, in denen Passagiere isoliert würden, wenn sie sich mit Covid-19 infizieren sollten.

Strengere Vorschriften gelten auch für die Unterbringung der Besatzungsmitglieder, die bisher an Bord oftmals in sehr beengten Verhältnissen leben.

Flüge von weither

Dass die Kreuzfahrtschiffe jetzt schnell wieder in See stechen, ist aber nicht zu erwarten. Schon deshalb, weil die derzeit in verschiedenen Weltgegenden vor Anker liegenden Schiffe repositioniert und ihre Besatzungen oft von weither eingeflogen werden müssen. Was wiederum wegen der Einschränkungen im internationalen Luftverkehr nicht einfach ist.