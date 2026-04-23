Maike Kohl-Richter, Alleinerbin des Altbundeskanzlers, hat keinen Anspruch auf Geld, das der Journalist Heribert Schwan mit seinem Buch „Die Kohl-Protokolle“ verdiente.

In dem seit mehr als einem Jahrzehnt dauernden Rechtsstreit um ein 2014 erschienenes Buch mit pikanten Zitaten des 2017 verstorbenen Altbundeskanzlers ist am Donnerstag ein weiteres höchstrichterliches Urteil gefallen. Der I. Zivilsenat des BGH entschied, dass der Autor seinen Erlös gegenüber der Alleinerbin Helmut Kohls nicht offenlegen und auch nicht abführen muss. Der Vorsitzende Richter Thomas Koch begründete die Entscheidung damit, dass der inzwischen 81-jährige frühere Memoirenschreiber Helmut Kohls nicht in die „vermögenswirksamen Bestandteile des allgemeinen Persönlichkeitsrechts“ eingegriffen habe (Aktenzeichen: I ZR 41/24).

Zwar bedarf laut einem Urteil des BGH von 1999 die kommerzielle Nutzung von Persönlichkeitsmerkmalen von Verstorbenen das Einverständnis der Erben. Aber hier sei der Fall anders gelagert, erklärte Koch. Der Journalist habe in seinem Buch „Vermächtnis. Die Kohl-Protokolle“ den gedanklichen Inhalt von Gesprächen mit Kohl genutzt, nicht die tatsächliche Stimme in Form der gemachten Audiointerviews veröffentlicht. Der 2017 verstorbene Kohl hatte mit Schwan über Jahre gemeinsam an seinen Memoiren gearbeitet. 2008 kam es zum Bruch zwischen den beiden, nachdem bereits drei Biografie-Bände erschienen waren, der vierte aber noch nicht geschrieben war.

Autor zur Verschwiegenheit verpflichtet

Die von der Vorinstanz, dem Oberlandesgericht Köln, ausgesprochene Verurteilung des Autors und des Heyne-Verlags zur Unterlassung der Veröffentlichung und Verbreitung bestimmter Passagen des Buchs hat der Bundesgerichtshof am Donnerstag indes bestätigt. Jedoch hat er die Abweisung der Klage hinsichtlich eines Teils der beanstandeten Passagen aufgehoben und die Sache an das OLG Köln zurückverwiesen.

Der BGH urteilte am Donnerstag auch, dass die Vorinstanz rechtsfehlerfrei eine Verschwiegenheitspflicht Schwans festgestellt habe. Schwans Buch lebt maßgeblich von den ungefilterten Zitaten, die in den Gesprächen für die Kohl-Memoiren gesammelt wurden. Sie sind teilweise pikant, setzen Weggefährten Kohls wie Altbundeskanzlerin Angela Merkel teils empfindlich herab. Zwar bestätigte der BGH die Sicht des OLG Köln, dass Schwan zur Verschwiegenheit verpflichtet sei, aber der Umfang dieser Pflicht sei rechtsfehlerhaft bestimmt worden.