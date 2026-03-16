Die erste Runde der Kommunalwahlen war für die französische Rechte eher enttäuschend.

Die erste Runde der französischen Kommunalwahlen brachte in den meisten großen Städten nur vorläufige Sieger hervor. Denn zum Triumph nötig ist eine absolute Mehrheit. Dennoch zeichnet sich bereits ab, dass der oftmals angekündigte Rechtsruck nicht stattfinden dürfte.

Stattdessen haben viele Kandidaten der Sozialisten und Grünen gute Aussichten, sich im zweiten Wahlgang am Sonntag durchzusetzen. Das gilt in Paris für den Sozialisten Emmanuel Grégoire, der den Kurs der bisherigen Bürgermeisterin Anne Hidalgo fortführen will, wie auch für die amtierenden grünen Rathauschefs in Lyon und Bordeaux.

Das linke Spektrum schnitt überraschend gut ab

Das gesamte linke Spektrum schnitt überraschend gut ab, allen voran die Linksaußen-Partei La France Insoumise (LFI); und das trotz der scharfen Kritik auch von einem Teil der früheren Partner der inzwischen zerbrochenen links-grünen Allianz. In mehreren Städten führen sie, in Lille und Roubaix erscheint sogar ein Sieg greifbar. Das zeigt, dass die versuchte Dämonisierung von LFI durch die Rechten nur begrenzt funktionierte. Indem sie die Partei zum gefährlichen „Feind der Republik“ machen, versuchen die Konservativen zu verdecken, dass sie sich wiederum dem rechtsextremen Rassemblement National (RN) annähern. Jene Partei wurde einst von SS-Mitgliedern mitbegründet, ihre Kandidaten fielen immer wieder durch rassistische, homophobe und antisemitische Ausfälle auf. Der RN ist nicht so geläutert wie er tut.

Diese Entwicklung hält auch eine Lektion für die französische Präsidentschaftswahl in gut einem Jahr bereit: Sollten die linken und grünen Parteien ihr Zerwürfnis nicht beilegen, verbauen sie sich eine große Chance. Allianzen sind angesichts der zersplitterten Parteienlandschaft in Frankreich alternativlos, Kompromiss- und Gesprächsbereitschaft ist es vor diesem Hintergrund ebenfalls.

Die Partei von Präsident Macron spielte kaum eine Rolle

Tatsächlich verlief die Wahl für die rechten und rechtsextremen Parteien Frankreichs eher enttäuschend. Zwar könnte der RN am Sonntag einige Achtungserfolge erzielen. Nach der ersten Runde führt die Partei in Nizza und Toulon. Und sie könnte sogar in Frankreichs zweitgrößter Stadt Marseille gewinnen. Ein Triumph dort hätte eine landesweite Signalwirkung. Auch in der einzigen größeren Stadt, die der RN bislang regiert, Perpignan, setzte sich der Bürgermeister auf Anhieb durch. Darüber hinaus erzielten die Rechtsextremen aber keine massiven Zugewinne. Oft verfehlten sie die notwendigen zehn Prozent, um im Rat vertreten zu sein. Einmal mehr wurden die Rechtsextremen, die große mediale Aufmerksamkeit auf sich ziehen, überschätzt.

Eine Partei spielte erneut kaum eine Rolle: jene von Emmanuel Macron. Der Präsident hat es nicht geschafft, seine 2016 mit so viel Verve gestartete Bürgerbewegung lokal zu verankern. Renaissance, wie sie inzwischen heißt, bleibt eine Elitenpartei, die ihn an die Macht brachte, aber im Land kaum Spuren hinterließ. Ihr schwaches Abschneiden zeigt einmal mehr die Entfremdung zwischen dem Präsidenten und seiner Bevölkerung, zumal ein Lager erneut stärker war als alle anderen: jenes der Nichtwähler. Auch die niedrige Wahlbeteiligung drückt den allgemeinen Verdruss vieler Menschen aus, dem keine der Parteien etwas entgegenzusetzen hat.