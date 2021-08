Vergleichsweise gesittet verläuft die zweite TV-Debatte zwischen US-Präsident Donald Trump und seinem Herausforderer Joe Biden. Die Corona-Pandemie und andere politische Streitpunkte stehen im Mittelpunkt – aber ganz ohne Verleumdungen geht es dann doch nicht.

Nachdem er das Auditorium der Belmont University in Nashville verlassen hat, schreibt Donald Trump in einer E-Mail, diese Debatte werde in die Geschichtsbücher eingehen. Sie habe deutlich gemacht, was am Wahltag auf dem Spiel stehe: Entweder werde Amerika weiter vorankommen auf dem Weg zu wahrer Größe oder aber in einer Abwärtsspirale in Richtung Sozialismus taumeln.

Letzteres wäre zu verantworten von Joe Biden und Kamala Harris, die als Präsident und Vizepräsidentin Trump und seinen Vize am 3. November beerben wollen. Trumps E-Mail ist eine Interpretation, die am Tag nach der letzten TV-Debatte des Wahlkampfs 2020 kein seriöser Kommentator auch nur annähernd teilt.

Kein Elefant im Porzellanladen

Da wäre zum Beispiel Matthew Dowd, einst Berater George W. Bushs. Dowds Meinung hat Gewicht, vor allem in konservativen Kreisen. Er lobt Trumps verbesserte Debattenleistung, er habe sich diesmal – anders als beim ersten Aufeinandertreffen Ende September – nicht wie ein Elefant im Porzellanladen benommen. Andererseits meint Dowd: „Das heißt aber nicht, dass er gewonnen hat. Biden lag in den Umfragen vorn, bevor beide ins Scheinwerferlicht traten, und als die Scheinwerfer ausgingen, hat sich daran nichts geändert.“

Biden hatte viel zu verlieren, denn er führt in den Umfragen deutlich vor Trump. Der frühere Vizepräsident, immerhin 77 Jahre alt und berüchtigt für verbale Ausrutscher, sei diesmal „nicht ins Straucheln gekommen, und das war im Grunde schon alles, was er beweisen musste“, urteilt Charlie Cook, Verfasser vielgelesener Wahlprognosen.

Trump wirkte am Donnerstagabend beherrschter als beim ersten Aufeinandertreffen, das ganz im Zeichen beleidigender Attacken stand. Vertraute sollen ihm geraten haben, einen seriöseren Ton anzuschlagen, um gerade Frauen in den gepflegten Vorstadtsiedlungen nicht noch mehr zu verprellen. Eine Wählergruppe, die das Zünglein an der Waage bilden könnte.

Souveräne Moderatorin

Dass es diesmal nicht zu einem Schreiduell ausartet, ist nicht zuletzt der Moderatorin zu verdanken. Kristen Welker, Korrespondentin des Senders NBC im Weißen Haus, bringt mit ihrer resoluten Art Ordnung ins Streitgespräch. Was zusätzlich geholfen haben mag: Zu Beginn eines Themenkreises schaltet die Regie jeweils ein Mikrofon stumm. Wer nicht an der Reihe ist, ist nicht zu hören.

Das alles bedeutet freilich nicht, dass nicht mit harten Bandagen gekämpft worden wäre. Nur ging es diesmal, zumindest in der Hauptsache, um konkrete Politikthemen. Erwartungsgemäß ist die Pandemie das Thema, das gleich zu Beginn im Mittelpunkt steht. Biden wirft Trump vor, die Gefahr wider besseres Wissen heruntergespielt zu haben. Und noch immer, betont er, habe das Oval Office keinen Plan, wie es mit einer Krankheit umgehe, die 220.000 Amerikaner das Leben kostete. „Wer für so viele Tote Verantwortung trägt, sollte nicht Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika bleiben“, wettert er und warnt davor, Trumps optimistischen Szenarien zu glauben. Was die Amerikaner erwarte, sei ein dunkler Winter. Als Trump beteuert, „wir sind ja dabei, unser Land wieder zu öffnen, wir lernen, mit dem Virus zu leben“, erwidert Biden: „Wir lernen, mit ihm zu sterben“.

Attacke muss sein

Persönliche Angriffe kann sich keiner der beiden verkneifen. Trump versucht wie erwartet, seinen Widersacher als einen Politiker zu porträtieren, der sich im Amt massiv bereichert habe. So unterstellt er Biden, von Geschäften seines Sohnes Hunter in China profitiert zu haben. Zum anderen behauptet er, ohne Belege zu nennen, die Familie Biden habe 3,5 Millionen Dollar von der Frau des Moskauer Bürgermeisters kassiert.

Der Attackierte antwortet, statt auf Details einzugehen, mit einem einzigen Satz: „In meinem ganzen Leben habe ich nicht einen Penny von einer ausländischen Quelle angenommen“. Trump, kontert er, besitze ein geheimes Bankkonto in China, bis heute habe er nicht eine seiner Steuererklärungen offengelegt. „Was haben Sie zu verbergen?“