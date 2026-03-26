Lehrkräfte nicht mehr zu verbeamten ist sinnvoll. Aber nur dann, wenn alle Bundesländer mitziehen. Das ist allerdings äußerst unwahrscheinlich.

Der Vorschlag des sächsischen Kultusministers Conrad Clemens (CDU) im Vorfeld der Bildungsministerkonferenz, Lehrkräfte nicht mehr zu verbeamten, ist nichts fundamental Neues. So hat Berlin fast 20 Jahre (bis 2023) Lehrerinnen und Lehrer nur als Angestellte neu beschäftigt, auch die ostdeutschen Bundesländer Mecklenburg-Vorpommern, Thüringen, Sachsen-Anhalt und Sachsen verzichteten nach der Wende lange auf eine Verbeamtung ihrer Lehrkräfte. Am Ende sind sie alle wieder zum Beamtenmodell zurückgekehrt. Der Grund: Lehrerinnen und Lehrer liefen ihnen in Scharen davon, wechselten in Bundesländer, die ihnen den von der sozialen Absicherung und finanziell attraktiveren Beamtenstatus boten.

Ungleichbehandlung in Schulen

Umgekehrt ist genau dieser finanziell attraktivere Status auch bei Krankenversicherung und Rente der Grund für den neuen Vorstoß aus Sachsen. Beamte sind schlichtweg sehr teuer. Und in Zeiten knapper Kassen muss sich der Staat überlegen, bei welchen Berufsgruppen der Sonderstatus Beamter noch sinnvoll und tragbar ist.

Schon jetzt arbeiten in Schulen angestellte und beamtete Lehrer nebeneinander. Sie verrichten dieselbe Arbeit, werden aber unterschiedlich bezahlt. Auch deshalb wäre es sinnvoll, den Beamtenstatus hier abzuschaffen. Aber das kann nur gelingen, wenn keines der Bundesländer ausschert. Doch das ist eher unwahrscheinlich. Nicht zuletzt aus München ist Störfeuer sicher.