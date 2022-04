Von wegen auf den Hund gekommen: Der Deutschen liebsten Haustier ist – und bleibt – die Katze. Und das ist auch gut so! In jedem vierten der gut 40 Millionen Haushalte leben insgesamt 16,7 Millionen Stubentiger. Der angeblich beste Freund des Menschen folgt mit großem Abstand auf Platz zwei. Nach aktuellen Zahlen des Industrieverbands Haustierbedarf und des Zentralverbands Zoologischer Fachbetriebe beherbergt jeder fünfte Haushalt in Deutschland mindestens einen von hierzulande 10,3 Millionen Hunden.

„Der tut nichts!“

Diese dominieren zwar sozusagen die Außenwahrnehmung von Haustieren. Das liegt aber eher an ihren Unzulänglichkeiten. Stichwort: Gassi gehen. Hunde brauchen Zeit, kosten Geld, machen Dreck und schränken die Freizeitgestaltung ein. Und da haben wir noch nicht über das nervige Bellen und den Lieblingssatz aller Frauchen und Herrchen („Der tut nichts!“) geredet.

Das Leben mit Katzen ist dagegen so viel angenehmer. Katzen sind reinlich und mögen es gemütlich. Katzen sind unabhängig und eigenwillig. Sie fressen ihren Besitzern nicht die Haare vom Kopf. Im Gegenteil, wer will, kann sogar seine Katzenvideos gewinnbringend vermarkten. Doch der wahre Grund, warum sie die eindeutigen Pandemiegewinner sind, ist ein anderer: Sie geben einem unmissverständlich zu verstehen, wenn sie bespielt oder gestreichelt werden wollen – und legen sich dann im Homeoffice auch gnadenlos auf die Computertastatur.