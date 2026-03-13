Platzhirschgehabe liegt Katrin Eder fern. Als Grünen-Spitzenkandidatin hat sie dennoch jeden Wahlkreis besucht, um für ihre Kernthemen zu werben: Klimaschutz und Demokratie.

Die drei Frauen haben an diesem Montag auf dem Landauer Marktplatz allen Grund zu strahlen. Tags zuvor wurden ihre Grünen dank Cem Özdemir stärkste Kraft bei der Landtagswahl in Baden-Württemberg – knapp vor der CDU. „Das gibt uns Rückenwind“, sagt Katrin Eder, Spitzenkandidatin zur Landtagswahl in Rheinland-Pfalz kommende Woche. „Aber keinen, der uns ins Ziel segeln lässt.“

Grünes Alleinstellungsmerkmal

Seit Monaten ist die 49-Jährige im Land unterwegs, um für sich und ihre Partei zu werben. An diesem Tag bekommt sie Wahlkampfhilfe von zwei Bundestagsabgeordneten, von der Pfälzerin Misbah Khan und von Ricarda Lang, die während der Ampel-Regierung Vorsitzende der Bundesgrünen war. Im Nachbarland haben viele SPD-Anhänger grün gewählt, weil sich die Wahl auf ein Rennen zwischen Grünen und CDU zugespitzt hatte. Könnte das in Rheinland-Pfalz den Grünen passieren, zugunsten der SPD? „Ich glaube nicht, dass das hier so verfängt wie in Baden-Württemberg“, sagt Eder. Denn die Grünen hätten hier ein Alleinstellungsmerkmal: Umwelt- und Klimaschutz.

Bei der Landtagswahl vor fünf Jahren haben 9,3 Prozent der Wähler für die Grünen gestimmt. Um dieses Ergebnis pendeln auch seit langem die Umfragewerte für die Partei. Ein Wahlziel mag Eder nicht nennen. „Wir kämpfen eigenständig um jede Stimme.“ Denn – das betont sie bei jeder Gelegenheit – in Sachen Klima- und Umweltschutz schenkten sich SPD-Regierungschef Alexander Schweitzer und sein CDU-Herausforderer Gordon Schnieder nichts.

Seit 2011 in der Politik

Der pompöse Auftritt, das Selbstmarketing ist nicht Eders Ding. „Es fällt mir wahnsinnig schwer, über mich selbst zu sprechen“, sagt sie ein paar Wochen zuvor, nachdem sie ein Video für Social Media aufgenommen hat. Dabei ist Eder schon lange im Politikbetrieb. In den 1990ern trat sie den Grünen bei, wurde 2011 Umweltdezernentin ihrer Heimatstadt Mainz und wechselte nach der Landtagswahl 2021 als Staatssekretärin ins grün-geführte Umweltministerium unter Anne Spiegel. Als Spiegel noch im selben Jahr Bundesfamilienministerin wurde, stieg Eder zur Ministerin auf. Seitdem ist sie in der Ampelregierung im Land für Klimaschutz, Energie und Mobilität zuständig.

Dennoch teilt sie das Schicksal von Landespolitikern: Den meisten Menschen ist sie unbekannt. Zu ihnen zählt Ben Berger. Er ist wegen Ricarda Lang zum Grünen-Stand gekommen, um mit ihr ein Video zum Handwerk aufzunehmen. Berger betreibt eine Tischlerei für recycelte Möbel in Albersweiler und ist Handwerk-Influencer mit Hunderttausenden Followern. Auch Eder schnappt sich Berger für ein Kurzvideo. „Hallo, ich bin die Katrin“, stellt sie sich vor und fragt ihn vor laufender Kamera nach Problemen. Bergers Appell: Junge Menschen sollten mehr Berührungspunkte mit dem Handwerk bekommen, „schon in der Schule“. Zunächst habe er gedacht, Katrin Eder sei die Mutter eines Freundes, gesteht Berger. Er kenne ihr Gesicht aber von Wahlplakaten. „Ich finde es gut, dass sie die Chance ergriffen und mich angesprochen hat.“ Sein Urteil: sympathisch.

Krankes Kind, müde Spitzenkandidatin

Zwei Wochen zuvor war Eder schonmal hier. Es war ein harter Tag: Einer ihrer siebenjährigen Zwillinge war krank und verbrachte eine unruhige Nacht bei Mama im Bett. Eders Partner, der Mainzer Linken-Stadtrat Tupac Orellana, musste als Verdi-Gewerkschaftssekretär früh zum Warnstreik der kommunalen Verkehrsbetriebe. Viel Schlaf hat Eder in der Nacht nicht bekommen.

Trotzdem sitzt sie am Tisch der Ombudsstelle Kinder- und Jugendhilfe Rheinland-Pfalz in Ludwigshafen, nippt am Kaffee und hört konzentriert zu, was die beiden Mitarbeiter der Ombudsstelle, Jakob Tavernier und Laura Albrecht, berichten. Die Stelle wird dann aktiv, wenn Kinder und Jugendliche einen Konflikt mit einer öffentlichen Stelle haben. Tavernier nennt unter anderem das Beispiel von zwei Schwestern. Eine macht die Ausbildung zur Verkäuferin – sie darf ihr Gehalt komplett behalten. Die andere macht die Ausbildung zur Erzieherin und bekommt Bafög, weshalb der Staat ihr Gehalt einzieht. „Das ist ja krass“, sagt Eder, „und völlig unverständlich gerade bei einer Ausbildung zu einem Mangelberuf.“

„Das nehme ich mit“

Den Verein gibt es seit 2017, seit 2022 wird er vom Familienministerium des Landes gefördert – also von Eders Parteifreundin Katharina Binz. „Das zeigt, welche Bedeutung das Thema für uns hat“, sagt Eder. Was sich Tavernier und Albrecht wünschen, ist eine volle Finanzierung, wie es in fast allen anderen Bundesländern üblich ist. Zumal sich jedes Jahr mehr Menschen mit Problemen melden – 2025 waren es fast 400 Fälle. Sie nehme das mit, verspricht Eder – und düst weiter zum nächsten Termin.

„Wenn man müde und erschöpft ist und denkt, es geht nicht mehr, hilft ein Termin mit Tieren“, sagt Eder wenig später am Eingang des Landauer Zoos, während sie die schicken Schuhe gegen Turnschuhe tauscht. Eder ist ein gern gesehener Gast hier. „Frau Eder war so oft hier, ich könnte ihr die Erklärungen überlassen“, sagt Zoodirektor Jens-Ove Heckel beim Stopp in der mehrfach ausgezeichneten Zooschule. Einen Höhepunkt hat Heckel vorbereitet: Er stellt Eder das junge Dromedar vor, das an diesem Tag erstmals ins Freigehege darf. Die Möhren, die Eder ihm bietet, schnappen sich aber sofort die Alttiere.

Ein Herz für den Kiebitz

Eigentlich ist Eder hier, um sich über eins ihrer Lieblingsprojekte zu informieren: das Kiebitz-Schutzprojekt, das ihr Ministerium massiv unterstützt. 55 Prozent der Vogelarten im Land seien vom Aussterben bedroht, sagt sie. „Es ist dramatisch, welchen Aufwand wir betreiben müssen, um sie zu schützen.“ Bodenbrüter wie der Kiebitz sind am stärksten betroffen. Immerhin der Kiebitz hat sich etwas erholt, berichtet Projektleiter Gerardo Unger Lafourcade.

„In welcher Kanne ist der starke Kaffee?“, fragt Eder nach dem Zoo-Besuch am Grünen-Stand auf dem Marktplatz – und pumpt sich aus dem entsprechenden Behälter eine Tasse. Klaus Hölderich aus Rheinzabern ist gekommen, um Eder ein beidseitig bedrucktes Din-A-4-Blatt mit Vorschlägen zur Verbesserung der Zugtaktung in der Region zu geben. Eindringlich und lange redet er mit Eder, die als Ministerin für den öffentlichen Nahverkehr im Land zuständig ist. „Wir sind in der Südpfalz abgehängt“, sagt er. Eder hört zu, geht detailreich auf Hölderich ein und verspricht auch ihm: „Ich nehme das mit.“

Diskussionen mit Schorle

Zwei Wochen später haben Eder, Khan und Lang gerade den munteren Streik zum Weltfrauentag in Landau verlassen. Sie haben zugehört und getanzt, auf der Bühne gesprochen haben sie nicht – die Veranstaltung ist überparteilich. Am Abend in einem Mehrgenerationenhaus in Bad Dürkheim kommen die drei ausgiebig zu Wort. „Das wird gleich ein bisschen ulkig“, sagt Moderatorin Khan, „weil alle drei Frauen, die hier vorne stehen, nicht so groß sind.“

Rund 70 Menschen sind zum „Lass reden“-Abend gekommen. Sie sitzen in Reihen, etliche mit einer Schorle in der Hand, und reichen Fragen ein, die sie zuvor auf Bierdeckel schreiben sollten. Neben Lang, die bereits als Kind wegen ihrer maschinengewehrartigen Sprechweise den Spitznamen „Record“ trug, wirkt Eder etwas blass. Für ihre Kritik daran, dass die Bundesregierung am Heizungsgesetz und am Wärmeplanungsgesetz schraubt und zu wenig Geld für den ÖPNV ausgibt, erntet sie aber viel Applaus. Ihr Appell: „Wer für Themen wie Umwelt, Klima und Erneuerbare ist, kann nur Grüne wählen.“

Lob für Eder, Kritik an den Grünen

In der hintersten Reihe sitzt Robert Kröner, klatscht, schüttelt aber auch den Kopf. Warum? „Mir fehlt das Kämpferische“, sagt er, der schonmal für die Grünen im Kreis gearbeitet hat und vergangenes Jahr aus der Partei ausgetreten ist. „Es ist zu viel Klein-Klein und zu wenig Soziales.“ Eder, die er auch schonmal kennengelernt hat, bezeichnet er als gute Rednerin. Aber: „Die Menschen kennen sie nicht.“ Schade, sagt Kröner.

Mehr zur Landtagswahl

Weitere Texte, Videos und Podcasts zu den Kandidaten und den Themen, die die Landtagswahl am 22. März in Rheinland-Pfalz bestimmen, finden sie per Scan des QR-Codes und auf www.rheinpfalz.de/landtagswahl

