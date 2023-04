Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

In der katholischen Kirche rumort es gewaltig: In Massen treten die Gläubigen aus oder kündigen zumindest ihrem Oberhirten die Gefolgschaft auf. Doch nicht alle Bischöfe haben den Ernst der Lage begriffen.

Am Amtsgericht in Köln gibt es Kirchenaustritte im Viertelstundentakt. Engagierte Katholikinnen machen es Martin Luther gleich und heften ihre Reformforderungen an Kirchentüren. Ein katholischer