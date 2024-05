Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Haben in Barcelona bald wieder Politiker die Macht, die ihre Region vom spanischen Zentralstaat abspalten wollen? Am Sonntag wird in Katalonien gewählt – und eine Rückkehr von Carles Puigdemont aus dem Exil ins Amt des Präsidenten der Autonomieregierung ist nicht ausgeschlossen.

Am Sonntag findet in Spaniens eigenwilliger Region Katalonien, in der die dortige Unabhängigkeitsbewegung einen eigenen Staat anstrebt, eine entscheidende Wahl statt. Die Katalanen wählen