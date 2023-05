Da sitzt er nun – endlich. In den Händen hält er Reichsapfel und Zepter, auf dem Kopf trägt er die Imperial State Crown. Der purpurne Mantel mit Hermelinfell hängt über die Lehne des Throns herab. Alles ist arrangiert wie für Elizabeth II. vor 70 Jahren – nur, dass Charles III. die jugendliche Frische seiner Mutter abgeht. Er ist schließlich keine 27 mehr, sondern hat mit seinen 74 Jahren einen ganz langen Anlauf auf den Thron genommen. Und so schaut er auch weniger neugierig als vielmehr überrascht in die Kamera: Echt jetzt, ich bin doch noch König geworden?

Wüsste man es nicht besser, man würde denken, das Foto zeigt die Karikatur eines Königs. Aber nein, dies ist tatsächlich das offizielle Krönungsporträt von Charles III. in vollem Ornat – herausgegeben vom Buckingham Palast am Montagabend zum Ende der dreitägigen royalen Feierlichkeiten. Während das entsprechende Porträt seiner Mutter als ikonisch gilt, denkt man bei ihrem ältesten Sohn unwillkürlich an den US-Schauspieler Danny Kaye in der Titelrolle der Filmkomödie „Der Hofnarr“ aus dem Jahr 1955. Oder um es mit Satiriker Jan Böhmermann zu sagen: „Dieses Foto ist eine perfekte Darstellung des aktuellen Zustands Großbritanniens.“ Abgehoben und von vorgestern!

Erstklassige Show

Gewiss, die Royals haben wieder einmal eine erstklassige Show abgeliefert, von der der Boulevard noch lange zehren wird. Aber das Interesse der Untertanen lässt doch spürbar nach – zumindest, wenn man die Einschaltquoten als Maßstab gelten lässt. Das Interesse der Briten an Charles’ Krönung war deutlich geringer als bei der Beisetzung (28 Millionen Zuschauer) beziehungsweise Krönung seiner Mutter (27 Millionen Zuschauer). Einsame Spitze bleibt in dieser Rangliste die Trauerfeier für Charles’ Ex-Frau Prinzessin Diana nach deren tragischen Unfalltod im Jahr 1997: 32 Millionen saßen damals auf der Insel vor den Fernsehgeräten.

Was bedeutet das alles für die nächste Generation der Royals? Was für Thronfolger Prinz William, der vor seinem Vater kniend Treue schwören musste? Man kann nur hoffen, dass er das seinem ältesten Sohn Prinz George ersparen wird. Oder muss, sollten sich die Briten – wozu man sie ermutigen möchte – eines Tages doch von der Monarchie abwenden. Für den Augenblick bleibt nur die Erleichterung, dass der königliche Hokuspokus erst einmal wieder vorüber ist. Endlich!