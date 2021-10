Erinnerungen an den Schuldenstreit während der Euro-Krise haben den Abschiedsbesuch von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) in Griechenland bestimmt.

Sie sei sich der „Zumutungen“ für die griechische Bevölkerung während der Eurokrise immer bewusst gewesen, sagte Merkel bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem griechischen Ministerpräsidenten Kyriakos Mitsotakis am Freitag in Athen. Mit Blick auf die Spannungen mit der Türkei plädierte sie für Dialog. „Ich denke, das EU-Türkei-Abkommen ist ein Beispiel dafür, dass man versuchen muss zusammenarbeiten, aber auch in diesem Falle mit der Türkei zusammenzuarbeiten“, sagte Merkel.

Die Beziehungen zwischen Griechenland und Deutschland seien in den vergangenen zehn Jahren „recht lebendig“ gewesen, sagte Merkel. Am schwierigsten sei die Phase gewesen, in der „es um die Stabilität des Euro ging“.

Merkel bei vielen Griechen unbeliebt

Merkel verteidigte ihre Politik während der Schuldenkrise. „Ich glaube, dass wir damals alle sehr schockiert waren, wie anfällig der Euro war gegenüber Spekulationen von außen“, sagte sie. Dies habe zunächst die Länder getroffen, die eine höhere Verschuldung gehabt hätten und „die, was bestimmte Reformen anbelangt, noch nicht alles umgesetzt hatten“. Sie selbst habe sich „immer dafür eingesetzt, dass Griechenland Teil des Euro bleibt“.

Auf ihrer Abschiedstournee durch europäische Länder gehört Griechenland für die Kanzlerin zu den schwierigeren Stationen. In Athen war Merkel in den 16 Jahren ihrer Kanzlerschaft nicht immer ein gern gesehener Gast. Gemeinsam mit dem damaligen Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble verkörperte sie während der Schuldenkrise die für viele Griechen harte Austeritätspolitik.

2012: Merkel als Hitler-Karikatur dargestellt

Auf dem Höhepunkt der Krise 2012 kam es zu Protesten, bei denen Merkel als Hitler-Karikatur dargestellt wurde. Auch griechische Zeitungen zogen Nazi-Vergleiche. Die strikten Sparauflagen bedeuteten für viele Griechen drastische Einbußen. Bedingung für die Rettungskredite von 300 Milliarden Euro waren massive Kürzungen bei den Renten und Gehältern. Der monatliche Mindestlohn fiel damals auf weniger als 600 Euro.

Bis heute ist Merkel in Griechenland eher unbeliebt. Während die CDU-Politikerin in vielen Ländern einen herausragenden Ruf genießt, ergab eine kürzlich vom Pew Research Center veröffentlichte Umfrage, dass nur 30 Prozent der Griechen Merkel vertrauen. In anderen Ländern liegt die Quote bei 77 Prozent.