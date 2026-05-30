Wolfgang Kubicki ist zum neuen FDP-Chef gewählt worden. Für die FDP kann das vielleicht funktionieren. Aber für Deutschland ist es ein Verlust.

Der Machtkampf ist entschieden: Wolfgang Kubicki hat die Wahl zum FDP-Vorsitz gewonnen und mit ihm die Schlechte-Laune-Fraktion der FDP. Schade. Deutschland hätte eine liberale Partei verdient, die Lust auf Zukunft macht, die gestaltet anstatt destruktiv meckernd an der Seitenlinie zu stehen. Es ist wirklich ein Jammer.

Im Vorfeld des FDP-Parteitages ist viel über Wählerpotenziale geredet worden. Also über die Frage, wo die Liberalen in Zukunft noch Wahlen gewinnen können. Die Partei hat nun viele Personen in den Vorstand gewählt, die Wählerinnen und Wähler im eher rechten Lager ansprechen. Menschen, die ganz furchtbar unzufrieden sind und „die da oben“ für komplett unfähig halten, die gerne von „gesundem Menschenverstand“ sprechen, anstatt sich mit Sachpolitik auseinanderzusetzen. Neben Kubicki sind das sein neuer Generalsekretär Hagen Mayer und die ehemalige Generalsekretärin Linda Teuteberg. Die FDP ist am Samstag ein Stück weit mehr Stammtischpartei geworden.

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Kann das funktionieren? Kann gut sein. Der FDP fehlen zwei, drei Prozentpunkte und ja: Kubicki schafft es, Aufmerksamkeit im Lager der Unzufriedenen zu generieren. Aber im Parteienspektrum reißt seine Positionierung eine Lücke.

Denn es gibt ja noch ein weiteres Wählerpotenzial, das nun völlig brachliegt: Menschen, denen der autoritäre Shift in Deutschland Sorgen macht; die sehen, wie radikale, freiheitsfeindliche Parteien immer stärker werden und die aktuelle Bundesregierung das Korsett eher enger zieht, anstatt den Menschen mehr Luft zum Atmen zu lassen. Menschen, die gerne mehr Zuversicht in die Zukunft hätten.

In den Niederlanden ist Rob Jetten Ministerpräsident geworden, indem er diese Gruppe angesprochen hat. Auch er regiert in einer liberal-konservativen Regierung. Aber er verkörpert etwas, was der neuen FDP völlig fehlt: Zuversicht und Gestaltungswillen.

Viel wird jetzt davon abhängen, wie sich der andere Flügel in der Ära Kubicki verhält. Es wird die Aufgabe von Kubickis Stellvertreter Henning Höhne sein, ihn bei der Stange zu halten. Damit Deutschland irgendwann wieder den Liberalismus bekommt, den es verdient.