Inhalte vor Köpfen: Bevor sich die Linkspartei um Personalangelegenheiten kümmert, muss sie einige ganz grundsätzliche Fragen klären.

Einen Monat vor dem richtungsweisenden Parteitag der Linken melden Bewerber für das Amt des Co-Vorsitzenden ihre Kandidatur an. Die Kandidaten werden eine Debatte befeuern, die in der Partei dringend geführt werden muss. Denn bevor es um Köpfe geht, muss die Linke einige grundsätzliche Fragen klären: Wie ist es möglich, dass in einer linken Partei immer wieder trübe Gestalten auftauchen, die sich dem russischen Despoten Wladimir Putin zu Füßen werfen? Wie ist es möglich, dass sich eine linke Partei darüber streitet, ob Umwelt- und Klimaschutz originär linke Anliegen sind? Wie kann eine linke Partei so den Kompass verlieren, dass ihr nicht klar ist, wer ihre umworbene Zielgruppe ist? Wie kann es in einer sich emanzipatorisch und feministisch gebenden Partei sein, dass sie sich berechtigte Fragen nach sexistischen Strukturen in ihrer Organisation gefallen lassen muss?

Dass sich mit dem sehr pragmatischen Europapolitiker Martin Schirdewan und dem Leipziger Bundestagsabgeordneten Sören Pellmann zwei Interessenten für den Vorsitz gefunden haben, die all diese Fragen sehr verschieden beantworten, kann der Partei nur guttun. Die Linke hat nur eine Zukunft, wenn sie in Fragen der Außen-, Friedens- und Sicherheitspolitik endlich glaubhaft mit einer Stimme spricht. Und wenn sie sich darauf besinnt, wie wichtig eine gesellschaftliche Kraft wäre, die die Gerechtigkeitsfrage beharrlich in die Gesellschaft trägt.