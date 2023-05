Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?



Nach zwei Amtszeiten kann der Demokrat Bill de Blasio nicht mehr als Bürgermeister von New York City antreten. Die Bewohner der größten US-Metropole haben jetzt über die Spitzenkandidaten für seine Nachfolge abgestimmt. Der Ex-Polizist Eric Adams liegt klar vorn – muss seinen Jubel aber noch ein wenig zügeln.

Am Wahltag sprach Eric Adams von seiner persönlichen Reise, die an sich schon ein Erfolg sei. Nachdem er abgestimmt hatte, stellte er sich vor ein Wahllokal in Bedford-Stuyvesant,