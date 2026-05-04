Die EU trifft sich in Armenien mit ihren Partnerstaaten. Zum ersten Mal ist Kanada dabei – und manche träumen vom Beitritt des Landes zur Union.

In der armenischen Hauptstadt Eriwan kommt die Europäische Politische Gemeinschaft (EPG) zu ihrem achten Gipfel zusammen. Von diesem Treffen hätten selbst EU-Insider kaum Kenntnis genommen, wäre nicht Kanadas Regierungschef Mark Carney eingeladen. „Es ist das erste Mal, dass ein nicht-europäisches Land an der EPG teilnimmt“, sagt EU-Ratspräsident António Costa und ergänzt: „Wir bauen ein globales Bündnis für Frieden, gemeinsamen Wohlstand und Multilateralismus auf.“

Der kanadische Premier hat sich mit einer Rede auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos im Bewusstsein der Europäer verankert. In einer schonungslosen Analyse der Weltlage sagte er, die alte Ordnung komme nicht zurück. Um nicht zwischen den Großmächten zerrieben zu werden, müssten die Mittelmächte sich zusammentun, forderte er.

Freihandelsabkommen funktioniert

Mit diesem Willen zum Aufbruch traf Carney in Europa einen Nerv. Die Begeisterung ging so weit, dass manche das Szenario eines Beitritts Kanadas zur EU skizzierten. Angesichts solcher Ideen muss Bernd Lange lachen. „Das ist eine Spielerei“, sagt der SPD-Europaabgeordnete. Der Vorschlag zeige, wie eng die EU und Kanada wirtschaftlich, politisch und gesellschaftlich verknüpft seien, aber man müsse realistisch bleiben. Schließlich müsse auch die „geografische Identität“ auf beiden Seiten eine Rolle spielen, sagt Lange.

Wirtschaftlich ist Kanada über das Freihandelsabkommen Ceta eng mit der EU verbunden. „Das läuft sehr gut“, sagt der Sozialdemokrat und verweist auf den Anstieg der Handelsströme in beide Richtungen. Das Abkommen hat allerdings einen Schönheitsfehler: Es ist vonseiten der EU noch nicht vollständig ratifiziert.

Das ärgert nicht nur Lange, sondern auch seinen CDU-Kollegen David McAllister, der im Europaparlament den Ausschuss für Auswärtige Angelegenheiten leitet. Nach seinem Kanada-Besuch schrieb er deshalb an EU-Handelskommissar Maros Sefcovic einen deutlichen Brief. Darin forderte er die Kommission auf, endlich Druck auf die zehn Länder zu machen, die das Abkommen nicht ratifiziert haben, darunter Frankreich und Polen.

Eine Studie der Kommission habe gezeigt, „dass 98 Prozent der Zollhindernisse abgebaut wurden, was den bilateralen Handel von 79 auf 123 Milliarden Euro steigen ließ“, schreibt McAllister. Kleine und mittlere Unternehmen würden von Ceta profitieren.

Interessen in der Arktis

Die EU hat aus der Verzögerung Konsequenzen gezogen. Künftige Handelsabkommen sind so formuliert, dass sie in der EU mit qualifizierten Mehrheiten ratifiziert werden können. Lange und McAllister halten das für einen Fortschritt, um die Handlungsfähigkeit der Union zu gewährleisten. Zu oft würden Verträge von einzelnen Ländern blockiert.

McAllister betont, dass die Zusammenarbeit mit Kanada auch sicherheitspolitische und ökologische Fragen betreffe. Grund dafür ist die Arktis. Die Drohungen von US-Präsident Donald Trump gegen Grönland haben gezeigt, dass die Region im Spiel der Mächte eine wichtige Rolle einnimmt. „Über Finnland, Schweden und Dänemark ist auch die EU ein Player in der Arktis“, erklärt McAllister. „Wir haben dort ähnliche Interessen wie Kanada, die wir nur gemeinsam verteidigen können.“