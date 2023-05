Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der Krieg in der Ukraine ist auch eine Propagandaschlacht. In Brüssel deckt ein spezielles Team russische Fakenews im Internet auf. Nicht immer mit Erfolg, wie die prorussischen Demos in Deutschland zeigen.

Kriege werden nicht nur mit schweren Waffen geführt. Inzwischen gehört die Desinformation und das Füttern der Bevölkerung mit Falschinformationen zum Standardprogramm der Konfliktparteien.