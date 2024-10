Ein medizinisches Gutachten über die „ausgezeichnete“ Gesundheit der US-Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris hat Alter und Fitness wieder zum Wahlkampfthema gemacht.

Die 59-jährige Vizepräsidentin verfüge über „die körperliche und geistige Belastbarkeit, um die Pflichten des Präsidentenamtes erfolgreich zu erfüllen“, erklärte Harris' Arzt Joshua Simmons in dem am Samstag veröffentlichten Gutachten. „Vizepräsidentin Harris erfreut sich nach wie vor bester Gesundheit“, erklärte ihr Arzt Simmons. Die Ergebnisse einer körperlichen Untersuchung im April seien „unauffällig“ gewesen.

Die Vizepräsidentin leidet demnach lediglich an saisonalen Allergien und Nesselsucht, welche mit rezeptfreien sowie mit verschreibungspflichtigen Medikamenten behandelt werden. Außerdem sei Harris leicht kurzsichtig und trage Kontaktlinsen, erklärte ihr Arzt.

Harris wirft Trump fehlende Transparenz vor

Harris erklärte, Trumps fehlende Bereitschaft, gesundheitliche Details offenzulegen, sei „ein weiteres Beispiel seines Mangels an Transparenz“. Für sie sei „klar, dass zumindest sein Wahlkampfteam nicht will, dass das amerikanische Volk wirklich sieht, wer er ist (...) und ob er zur Ausübung der Pflichten des Präsidenten der Vereinigten Staaten in der Lage ist oder nicht“.

Der 78-jährige Trump ist seit dem Rückzug von US-Präsident Joe Biden aus dem Rennen um das Weiße Haus der älteste Präsidentschaftskandidat in der Geschichte der USA. Bevor Biden im Juli seinen Verzicht auf eine erneute Kandidatur erklärte, hatten Debatten um die körperliche und geistige Fitness des 81-Jährigen den Wahlkampf geprägt. Seit klar ist, dass Harris im November gegen Trump antreten wird, spielt das Thema in den Medien und im Wahlkampf jedoch kaum noch eine Rolle.

Der Kommunikationschef von Trumps Wahlkampfteam, Steven Cheung, erklärte am Samstag, Trump habe bereits mehrere medizinische Berichte veröffentlicht, die ihm „alle eine vollkommene und exzellente Gesundheit“ bescheinigten.