Nach Chameneis Tod bleibt das Regime an der Macht. Aktivisten berichten von wachsender Brutalität.

Für Oppositionsaktivisten ist es ein unheilvolles Zeichen, dass Kalibaf von den USA als Gesprächspartner akzeptiert wird. Sie sind zwar froh, dass der Krieg erst einmal vorbei ist, befürchten aber, dass das Regime jetzt noch rücksichtsloser gegen seine Kritiker vorgehen wird. Kalibaf und Vance werden laut Medienberichten in Islamabad direkt miteinander reden, und nicht über Vermittler wie bei den amerikanisch-iranischen Atomverhandlungen vor dem Krieg. Wenn sich die Berichte bestätigen, wird Kalibaf der erste iranische Politiker seit der islamischen Revolution von 1979 sein, der einem amerikanischen Vizepräsidenten gegenübersitzt.

Der 64-jährige Kalibaf, ein ehemaliger General der iranischen Revolutionsgarde und Ex-Bürgermeister der Hauptstadt Teheran, hat seinen Einfluss in der iranischen Führung während des Krieges ausgebaut, weil andere Spitzenpolitiker und -kommandeure bei den amerikanisch-israelischen Angriffen getötet wurden.

Misstrauen gegen Ausland

Wie die meisten iranischen Politiker seiner Generation wurde Kalibaf durch den irakischen Angriffskrieg auf den Iran in den 1980er Jahren geprägt, in dem er als Soldat diente. Der vom Westen unterstützte Überfall auf die Islamische Republik festigte sein Misstrauen gegen das Ausland.

Schon früh war Kalibaf an der Unterdrückung von Protesten gegen das Regime in Teheran beteiligt; bei den Unruhen im Januar begrüßte er die blutige Niederschlagung des Aufstandes und beschimpfte die Demonstranten als Terroristen. Kalibaf ist ehrgeizig – er trat dreimal als Präsidentschaftskandidat an – und hat den Ruf, einer der korruptesten Mitglieder der iranischen Führung zu sein. Er soll während seiner Zeit als Teheraner Bürgermeister von 2005 bis 2017 ein Vermögen angehäuft haben.

Der Krieg hat Kalibaf näher ins Zentrum der Macht gerückt. Seit dem Tod von Ali Laridschani, dem Chef des iranischen Sicherheitsrates, bei einem Luftangriff am 17. März präsentiert sich Kalibaf dem Ausland als Sprecher des inneren Führungszirkels, vor allem mit Beiträgen in den sozialen Medien, die in perfektem Englisch verfasst sind. Die US-Regierung betrachtet ihn als hochrangigen und verlässlichen Gesprächspartner.

Regime hält sich an der Macht

Mit diesem Ritterschlag für Kalibaf begräbt Washington die Hoffnungen der iranischen Opposition. Donald Trump, der zu Kriegsbeginn das Ziel des Regimewechsels im Iran verkündet hatte, lässt seinen Stellvertreter Vance mit einem Regimevertreter verhandeln, der nach Ansicht von Regierungsgegnern das Blut Unschuldiger an den Händen hat.

Viele Regimegegner unterstützten den Krieg und die Enthauptungsschläge gegen das Regime. Als sich am ersten Kriegstag am 28. Februar die Nachricht vom Tod des damaligen Regimechefs Ali Chamenei verbreitete, gab es Freudenkundgebungen in einigen iranischen Städten. Doch das Regime hielt sich an der Macht, wählte Chameneis Sohn Modschtaba zum neuen Revolutionsführer und verstärkte mit Festnahmen und Hinrichtungen den Druck auf Andersdenkende. Eine seit inzwischen 40 Tagen anhaltende Sperre des Internets, von der nur die Führung ausgenommen ist, erschwert der Opposition den Widerstand zusätzlich.

Die Schergen haben überlebt

Einige iranische Oppositionelle werfen Trump vor, in Iran „Stückwerk“ zu hinterlassen, weil das Regime zwar geschwächt, aber nicht entmachtet wurde, wie der Iran-Experte Arash Azizi von der Yale-Universität in den USA beobachtet hat. Einige Regimegegner im Exil kritisieren, viele Anführer des Regimes und ihre Schergen hätten den amerikanisch-israelischen Feldzug überlebt und könnten weitermachen wie vorher. „Der Krieg endete zu früh“, schrieb der in den USA lebende Aktivist Navid Mohebbi auf X.

Die deutsch-iranische Aktivistin Daniela Sepehri, die viele Kontakte im Iran hat, berichtet, dass viele Iraner besorgt sind, „weil das Regime noch steht und bereits jetzt noch brutaler gegen die Bevölkerung vorgeht als zuvor“. „Meine größte Sorge gilt den politischen Gefangenen; das Regime hat angefangen, sie nahezu täglich hinzurichten, und es ist abzusehen, dass die Repression weiter zunehmen wird“, sagte Sepehri der RHEINPFALZ.