Panzer walzten die Freiheitshoffnungen der Polen nieder. General Jaruzelski setzte Soldaten in Marsch, um die Lage im Land zu stabilisieren. Manfred Mack vom Deutschen Polen-Institut in Darmstadt erzählt vom Mut der Polen und von der Hilfsbereitschaft der Deutschen.

Am 13. Dezember 1981 rollten plötzlich Panzer durch die winterlichen Straßen Polens. Was war da passiert?

Der 13. Dezember war damals ein Sonntag, genau wie in diesem Jahr. Und an jenem Sonntag hat der polnische General Wojciech Jaruzelski das Kriegsrecht verhängt, das eigentlich für Bedrohungen von außen vorgesehen ist. Aber Jaruzelski hat es gegen die eigene Nation eingesetzt. Eine Militärjunta übernahm daraufhin für knapp zwei Jahre die Macht, fast 10.000 Gewerkschafter und Oppositionelle wurden inhaftiert und in Internierungslager gesteckt. Im ganzen Land galt eine Ausgangssperre und auch in den Tagen danach ging die Jagd auf Oppositionelle und Gewerkschafter weiter. Das war ein Schock, nicht nur für Polen, sondern für die ganze Welt.

Wie konnte es dazu kommen?

Im August 1980 war in Polen die erste unabhängige, freie Gewerkschaft in einem kommunistisch regierten Land entstanden. Vorausgegangen waren Preiserhöhungen und infolgedessen ein Quasi-Generalstreik im ganzen Land. Mit der Gewerkschaft Solidarnosc, der sich innerhalb von wenigen Wochen fast zehn Millionen Polen angeschlossen haben, gab es im Land seither so etwas wie eine Doppelherrschaft: auf der einen Seite die geschwächte kommunistische Regierung und auf der anderen Seite die Solidarnosc. In den Herbst- und Wintertagen des Jahres 1981 spitzte sich die Lage zu, bis sich General Jaruzelski entschloss, die Gewerkschaftsbewegung brutal niederzuschlagen.

Sie waren damals 26 Jahre alt. Wie haben Sie diese Zeit erlebt?

Ich habe diese Zeit sehr intensiv erlebt. Bis zum August 1980 habe ich ein Jahr in Polen gelebt, von daher war ich mit der Situation im Land sehr vertraut. In Deutschland habe ich mich dem Komitee „Solidarität mit Solidarnosc“ angeschlossen, bin alle zwei bis drei Monate nach Polen gefahren. Und was das Überraschende war: Eigentlich war Polen selbst unter dem Kriegsrecht ein freieres Land als die DDR unter Normalbedingungen.

Woran machen Sie diese Behauptung fest?

An dem Mut, den die Bevölkerung trotz aller Unterdrückung immer noch hatte. Es gab damals über tausend im Untergrund erscheinende Zeitungen und Zeitschriften. Und die Gewerkschafter, die Oppositionellen, die nicht interniert waren, haben ihre Arbeit aus dem Untergrund heraus fortgesetzt.

Es heißt, dass die Zeit des Kriegsrechts zur Versöhnung von Deutschland und Polen beigetragen hat. Wie ist das gemeint?

In Deutschland gab es eine unglaubliche Welle der Solidarität, wie ich sie in dieser Breite noch nie erlebt habe. Menschen aus ganz unterschiedlichen Lagern, von rechts bis links haben damals die Menschen in Polen, die Solidarnosc unterstützt: kirchliche Gruppen, gewerkschaftliche Gruppen. Oft war die Hilfe spontan, individuell und unorganisiert. Heute wissen wir, dass über 30 Millionen Pakete als Unterstützung für die Solidarnosc nach Polen geschickt wurden, vor allem aus der Bundesrepublik, aber auch aus der DDR. Ich habe damals viele Briefe übersetzt: Briefe, die Deutsche nach Polen geschickt haben, genauso wie Dankesbriefe, die aus Polen gekommen sind. Und ich weiß, dass damals viele Freundschaften entstanden sind, die bis heute andauern. Der polnischen Führung war das natürlich ein Dorn im Auge. Denn im Prinzip hat sich die Legitimität des Regimes fast ausschließlich auf die Angst vor den Deutschen gestützt.

Auch Polens aktuelle Regierung setzt immer wieder auf die antideutsche Karte. Unter ihrem Vorsitzenden Jaroslaw Kaczynski untergräbt die Regierungspartei PiS außerdem die Unabhängigkeit der Gerichte und des öffentlichen Rundfunks. Das Verfassungsgericht hat das ohnehin strenge Abtreibungsrecht weiter verschärft. Wie schauen Sie heute auf Polen?

Ich glaube, dadurch, dass ich mich schon seit fast 50 Jahren mit Polen beschäftige, kann ich das Ganze etwas gelassener beurteilen. Ich habe dieses Auf und Ab in der polnischen Politik schon so oft gesehen. Deshalb sollte man auch nicht in einen Alarmismus verfallen. Aber natürlich mache ich mir Sorgen, wenn ich sehe, mit welcher Systematik Kaczynski und seine Leute Freiheitsrechte einschränken, die Gerichte und die freie Presse unter ihre Kontrolle bringen. Andererseits zeigt der Frauenstreik gegen das verschärfte Abtreibungsgesetz auch, wie fragil die Situation in Polen im Augenblick ist. Noch vor wenigen Monaten hätten auch die besten Experten nicht vorhergesagt, dass die Regierung so große Probleme bekommen wird. Was mich besonders optimistisch stimmt: In der Vergangenheit war zu beobachten, dass junge Leute sehr empfänglich für den Populismus der PiS waren. Wenn man sich aber jetzt die Bilder der Demonstrationen anschaut, die es ja nicht nur in großen Städten wie Danzig, Warschau oder Breslau, sondern auch in der Provinz gibt, dann sind da ganz viele junge Menschen dabei, die einfach ein normales Leben, ein Leben nach den Standards der Europäischen Union leben wollen. Und ich glaube, dass sie über kurz oder lang die Oberhand gewinnen werden. Vor wenigen Tagen erreichte mich der Brief eines polnischen Freundes, in dem dieser daran erinnerte, dass es nach der Verhängung des Kriegsrechts noch acht Jahre bis zu einem Regimewechsel gedauert hat. Aber am Ende behielt die Opposition recht mit ihrer Ansage an die kommunistische Regierung: „Der Winter gehört euch, aber uns gehört der Frühling!“

Zur Person

Manfred Mack (65) ist seit 1989 wissenschaftlicher Mitarbeiter am Deutschen Polen-Institut in Darmstadt. Für seine Bemühungen um die deutsch-polnische Freundschaft wurde er mit dem Kavalierskreuz des Verdienstordens der Republik Polen (2014) und mit dem Verdienstkreuz am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland (2018) ausgezeichnet. adh