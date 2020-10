Vor 43 Jahren forderten linke Terroristen den westdeutschen Staat in einem nie gekannten Ausmaß heraus. Um inhaftierte Genossen aus dem Gefängnis zu befreien, entführten sie erst Arbeitgeberpräsident Hanns Martin Schleyer, dann kidnappten Palästinenser einen Urlaubsflieger. Doch Kanzler Schmidt blieb hart. Die Flugzeuggeiseln wurden befreit, die RAF-Spitze nahm sich das Leben.

Um 0.38 Uhr kam die erlösende Nachricht. „Die von Terroristen in einer Lufthansa-Boeing entführten 86 Geiseln sind alle glücklich befreit worden“, vermeldete der Deutschlandfunk in dieser Nacht auf den 18. Oktober 1977. Im somalischen Mogadischu hatte kurz nach Mitternacht die GSG 9, eine Spezialeinheit des Bundesgrenzschutzes, die Lufthansa-Maschine „Landshut“ gestürmt, alle Passagiere und Besatzungsmitglieder befreit. Drei der vier Terroristen, die am 13. Oktober den Jet entführt und im jemenitischen Aden Kapitän Jürgen Schumann erschossen hatten, wurden bei der Aktion getötet.

Die Entführung des Urlaubsfliegers hatte den Druck auf die Bundesregierung erhöhen sollen, vier im Hochsicherheitstrakt des Gefängnisses Stuttgart-Stammheim inhaftierte Terroristen der Rote-Armee-Fraktion (RAF) freizulassen. Es war die nächste Eskalationsstufe in einem Drama, wie es die Bundesrepublik noch nie erlebt hatte und das den Rechtsstaat bis an seine Grenzen führte. Hatte die RAF doch bereits am 5. September Arbeitgeberpräsident Hanns Martin Schleyer entführt, um die Freilassung ihrer Gesinnungsgenossen zu erzwingen. Aber die Bundesregierung unter Kanzler Helmut Schmidt (SPD) ging nicht auf die Forderungen der Entführer ein.

Offenbar hörte auch zumindest einer der seit 1973 in Stammheim einsitzenden RAF-Terroristen die Meldung von der geglückten Befreiungsaktion im fernen Mogadischu. Was sich danach genau im siebten Stock des Gefängnisses ereignete, ist in Teilen bis heute unklar und umstritten. Sicher ist: In den Zellen der Terroristen befanden sich Waffen sowie Sprengstoff, beides war im Laufe der Jahre eingeschmuggelt worden. Und einer der Inhaftierten, Jan Carl Raspe, hatte aus ebenfalls eingeschleusten Teilen eine Wechselsprechanlage zwischen den Zellen gebaut, sodass die eigentlich mit Kontaktverbot belegten Gefangenen miteinander kommunizieren konnten. Sie kontaktierten sich auch in dieser Nacht und fassten offenbar den Entschluss, gemeinsam Suizid zu begehen. Es begann die „Todesnacht von Stammheim“, in deren Verlauf sich Andreas Baader und Jan-Carl Raspe erschossen. Gudrun Ensslin erhängte sich. Irmgard Möller überlebte als einzige der vier trotz mehrerer Messerwunden, die sie sich beigebracht hatte.

Ungeklärte Fragen

Bis heute werfen die Vorgänge in dieser Nacht und in den Tagen zuvor Fragen auf: Wurden die Gespräche der Gefangenen trotz steter Dementis mitgehört? Wussten die zuständigen Stellen gar von deren Suizidabsicht? Wie andere auch sprach der damalige Anwalt und spätere Bundesinnenminister Otto Schily sogar von Mord – eine Hypothese, die in manchen Kreisen bis heute vertreten wird, für die aber nie belastbare Belege gefunden wurden. Vielmehr spricht eigentlich alles für einen Suizid – den die Terroristen bewusst als „Mord im staatlichen Auftrag“ inszenieren wollten.

Mit der „Todesnacht“ war das Geschehen, das die Bundesrepublik über Wochen in Atem hielt und zum Höhe- und Endpunkt des „Deutschen Herbstes“ wurde, noch nicht zu Ende. Nach der Befreiung der „Landshut“-Geiseln und dem Suizid der RAF-Terroristen war, das musste damals jedem klar sein, auch das Schicksal von Arbeitgeberpräsident Schleyer besiegelt. Dessen Leiche wurde am 19. Oktober im Kofferraum eines Audi im elsässischen Mulhouse gefunden; seine Bewacher hatten ihn erschossen.