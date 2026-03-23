Angesichts der massiven Drohungen Washingtons gegen Kuba werden auf der Insel auch überzeugte Tauben zu Falken.

Kubas weltweit bekannter Liedermacher Silvio Rodríguez tauschte jetzt die Gitarre gegen das Gewehr. Öffentlichkeitswirksam forderte er vergangene Woche von der Regierung, ihm eine Kalaschnikow auszuhändigen, um seine Heimat verteidigen zu können, sollten die Vereinigten Staaten Kuba demnächst angreifen. „Ich verlange meine AKM, falls sie angreifen,“ schrieb der 79-jährige Musiker auf seinem Blog und betonte: „Ich meine das absolut ernst.“ AKM steht in Kuba übrigens für das russische Sturmgewehr Kalaschnikow.

Am Freitag war es dann so weit. In einer feierlichen Zeremonie im Verteidigungsministerium von Havanna übergaben Präsident Miguel Díaz-Canel im Drillich und Verteidigungsminister Álvaro López Miera dem Musiker die Waffe. Als Dreingabe gab es noch ein kleines Modell der AKM für den Wohnzimmerschrank. Rodríguez, der auch 15 Jahre in der Nationalversammlung als Abgeordneter saß, habe das Gewehr „in gerechter Anerkennung seiner patriotischen Bereitschaft erhalten, zu den Waffen zu greifen, um das Vaterland gegen jeden Angriff der Vereinigten Staaten zu verteidigen“, betonte der Minister.

Dramatische Versorgungskrise

Es war auffällig, dass die kubanische Regierung diese Übergabe medial groß inszenierte und politisch nutzte, um die angebliche Einheit von Volk und Führung zu demonstrieren. Die Inszenierung belegt, wie fiebrig die Lage angesichts der Angst vor Invasion und der Furcht vor dem Totalkollaps ist. Seit Anfang des Jahres steckt die Insel in einer dramatischen Versorgungskrise, weil die USA einen Ölboykott über Kuba verhängt und der Insel somit ihre Lebensader abgeklemmt haben. Ohne Öl kann Kuba nur wenig Strom und nicht ausreichend Benzin produzieren. In der Folge werden immer wieder sporadische Proteste gegen die Regierung laut.

Silvio Rodríguez machte seit den 1960er Jahren den Soundtrack zur Revolution und trug sie musikalisch mit der „Nueva trova cubana“ in die Welt. Lieder wie „Ojalá“ oder „Unicornio“ machten ihn berühmt und beliebt. Seine Musik war in Ländern wie Chile und Spanien während der dortigen Diktaturen verboten. Mittlerweile sind seine Songs zu Hymnen der Linken in Lateinamerika geworden. Auf dem Subkontinent füllt Rodríguez noch immer große Hallen, wenn er auf Tour ist.