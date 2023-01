Kann gut zitieren, aber schlecht rechnen: Das Softwareprogramm ChatGPT erregt aktuell viel Aufmerksamkeit. Nun hat es sogar eine Klausur an einer US-Uni bestanden.

Um eine Juraprüfung zu bestehen, müssen Studierende normalerweise monatelang lernen. Das Computerprogramm ChatGPT hingegen hat das auf Anhieb geschafft. Wie aus einem Forschungspapier des Juraprofessors Jonathan Choi hervorgeht, hat die auf künstlicher Intelligenz (KI) basierende Software an der Universität von Minnesota eine Juraprüfung bestanden.

In dem Papier beschreiben Choi und Kollegen, dass ChatGPT bei Aufgaben in den Bereichen Verfassungsrecht, Deliktrecht und Steuerrecht insgesamt eine Note erreicht habe, die der deutschen 3+ entspricht. Das Programm bekam denselben Test wie die menschlichen Kommilitonen. Es bestand demnach aus 95 Fragen mit einer vorgegebenen Auswahl an Antworten sowie zwölf Aufsatzaufgaben. „Beim Schreiben von Aufsätzen zeigte ChatGPT ein gutes Verständnis grundlegender rechtlicher Regularien und wies eine durchweg solide Organisation und Komposition auf“, schreiben die Autoren. Außerdem habe die KI akkurat zitiert. Doch das Programm „hatte oft Schwierigkeiten, Probleme bei offenen Aufgabenstellungen zu erkennen, eine Kernkompetenz bei juristischen Prüfungen“.

Studentin oder Maschine?

Obwohl der Test blind benotet wurde, hatten laut Choi zwei von drei Prüfern eine Ahnung, welche Prüfungsantworten von ChatGPT stammten. Die Grammatik sei perfekt gewesen, die Ausführungen dagegen „etwas repetitiv“, (sich wiederholend), schrieb Choi auf Twitter.

Als selbstständig agierender Student sei ChatGPT „nicht großartig“ gewesen, erklärte Choi, in mathematischen Aufgaben habe es sogar versagt. Allerdings gehe seine Forschungsgruppe davon aus, dass solche Programme für den juristischen Bereich nützlich sein könnten, zum Beispiel als Unterstützung für Jurastudenten, die Prüfungen ablegen, oder für praktizierende Anwälte.

An einigen Schulen bereits verboten

ChatGPT der US-Firma OpenAI sorgt für Furore, seitdem es vor einigen Wochen öffentlich kostenlos zugänglich gemacht wurde. Es ist ein sogenanntes Sprachmodell, generiert mit Hilfe maschinellen Lernens Texte. Nutzer können über eine simple Eingabeseite Fragen stellen, die das System dann auf der Grundlage von Unmengen von Dokumenten aus dem Internet eigenständig beantwortet. Ganze Dialoge kann man auf diese Weise führen. ChatGPT schreibt zudem unter anderem Computercodes, Gedichte oder Aufsätze. In einigen Schulen in den USA ist es bereits verboten worden, die Software zu nutzen.afp/btv