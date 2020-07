Wegen der Corona-Krise muss der Stuttgarter Autobauer noch mehr sparen. Personalvorstand Porth stellt klar: Das wird weitere Arbeitsplätze kosten. Auch der Verzicht auf betriebsbedingte Kündigungen gerät ins Wanken.

Daimler-Personalvorstand Wilfried Porth nennt zwar weiterhin keine konkrete Anzahl an Arbeitsplätzen, die wegfallen sollen. Die bisher in der Öffentlichkeit diskutierten 10.000 oder gar 15.000 seien allerdings nicht genug. „Die neue Zahl ist auf jeden Fall größer als die beiden“, sagte er. „Und die bräuchten wir, um betriebsbedingte Beendigungskündigungen zu verhindern.“

Gesamtbetriebsratschef Michael Brecht warnte davor, die Transformation der Branche gegen die Beschäftigten durchzudrücken. „Auch dem Vorstand muss klar sein, dass der Wandel mit der Belegschaft gelingen muss, nicht gegen sie“, sagte er.

Schon vor Corona geschwächelt

Der Stuttgarter Autobauer betreibt in Wörth das weltgrößte Lkw-Werk und in Mannheim einen Nutzfahrzeugmotoren-, Gießerei- und Busstandort. Bisher setzt Daimler beim Stellenabbau vor allem auf Fluktuation, Altersteilzeit oder Abfindungsangebote. Die zielen bisher ausschließlich auf die Verwaltung. Es könne aber sein, sagte Porth, dass sie nun auch auf einzelne Produktionsbereiche ausgeweitet würden, in denen es Überkapazitäten gebe. Etwa 700 Mitarbeiter hätten das Angebot bisher angenommen.

Die Corona-Krise setzt den zuletzt ohnehin schwächelnden Konzern mit seinen weltweit rund 300.000 Mitarbeitern unter Druck. Vorstandschef Ola Källenius hatte schon bei der Hauptversammlung am vergangenen Mittwoch betont, dass das im vergangenen Herbst aufgelegte Sparprogramm verschärft werden müsse.

Personalvorstand kritisiert Betriebsrat

Dass es bis zum Ende des Jahrzehnts keine betriebsbedingten Kündigungen geben soll, hatten Konzern und Betriebsrat im Zusammenhang mit dem Konzernumbau in der „Zukunftssicherung 2030“ vereinbart. Darin stehe aber auch, sagte Porth, dass neu verhandelt werde, wenn sich die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen signifikant verändern. Nun sei man im Gespräch. Darüber, dass sich die Rahmenbedingungen signifikant geändert hätten, gebe es auch keinen Dissens. „Aber die Bereitschaft des Betriebsrates, hier wirklich signifikante Maßnahmen zuzugestehen, ist leider nicht besonders ausgeprägt“, kritisierte Porth.

Betriebsratschef Brecht betonte, der Ernst der Lage sei dem Gesamtbetriebsrat durchaus bewusst. „Aber wir haben in der Vergangenheit bewiesen, dass wir Krisen bewältigen können und stark daraus hervorgehen.“ Die Vereinbarung zur Beschäftigungssicherung habe weiter Bestand, stellte er klar. Man sei in Gesprächen darüber, wie man die wirtschaftliche Lage weiter stabilisiere.

