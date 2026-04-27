Das britische Königspaar reist heute zum Staatsbesuch in die USA. Für den König dürfte es eine der schwersten Prüfungen seiner Zeit auf dem Thron werden. Trotzdem soll er guter Dinge sein.

London (dpa) - Der britische König Charles III. (77) und seine Frau Königin Camilla (78) werden heute zu einem mehrtägigen Staatsbesuch in den USA erwartet. Anlass ist der 250. Jahrestag der Unabhängigkeitserklärung im Sommer.

Nach dem Vorfall mit Schüssen beim Korrespondentendinner in Washington wurden die Pläne allerdings in letzter Minute überprüft, wie der Palast mitteilte. Später kam die Bestätigung, dass die Royals «nach Diskussion auf beiden Seiten des Atlantiks» und «auf Anraten der Regierung» wie geplant reisen sollen.

Trump gilt als Royal-Verehrer

Im Regierungssitz Downing Street dürfte das für Erleichterung gesorgt haben. Dort hofft man, dass der König die zuletzt schwierigen Beziehungen zwischen den beiden Verbündeten aufbessern kann. Trump gilt als Verehrer der britischen Royals - Charles als vollendeter Diplomat.

Geplant ist, dass das Königspaar nach seiner Ankunft zunächst im privaten Rahmen von US-Präsident Donald Trump und First Lady Melania zum Tee empfangen wird. Weitere gemeinsame Termine sollen folgen, unter anderem eine Gartenparty, eine militärische Zeremonie und ein Staatsbankett. Als erst zweiter britischer Monarch nach seiner Mutter Queen Elizabeth II. soll Charles zudem eine Rede vor dem Kongress halten.

Drahtseilakt für König Charles

Der Besuch gilt wegen des wankelmütigen Charakters von Donald Trump als Drahtseilakt. Der Republikaner hatte sich in den vergangenen Tagen und Wochen immer wieder alles andere als diplomatisch über Premierminister Keir Starmer geäußert, auf dessen Wunsch die Reise stattfindet. Anstoß nimmt Trump vor allem an der mangelnden Bereitschaft der Briten, seinen Krieg gegen den Iran zu unterstützen.

Für den Monarchen ist Trump aber auch wegen dessen offen geäußertem Wunsch, Kanada den USA einzuverleiben, ein schwieriger Partner. Charles III. ist auch Kanadas Staatsoberhaupt. Zudem ist der König ein stetiger Mahner zum Umwelt- und Klimaschutz - Trump hingegen wettert gerne gegen Windräder und hält den Klimawandel für einen Schwindel. Trotzdem, so berichtet die «Sunday Times» unter Berufung auf Palast-Insider, sei der König guter Dinge und freue sich auf die Herausforderung. Er soll mit Trump demnach ein geradezu freundschaftliches Verhältnis pflegen.

Kein Treffen mit Epstein-Opfern

Im Laufe der Woche reist das Königspaar weiter nach New York. Dort wollen die Royals unter anderem Rettungskräfte und Angehörige von Opfern der Anschläge vom 11. September 2001 treffen. Laut der «Sunday Times» steht auch ein Treffen mit New Yorks demokratischem Bürgermeister Zohran Mamdani auf dem Programm. Letzte Station in den USA ist Virginia, wo Charles und Camilla mit Vertretern der amerikanischen Ureinwohner zusammentreffen wollen.

Forderungen nach einem Treffen mit Überlebenden und Angehörigen der Opfer des Missbrauchsskandals um den verstorbenen US-Multimillionär Jeffrey Epstein wies der Palast ab. Charles jüngerer Bruder, Ex-Prinz Andrew (66), war viele Jahre mit Epstein befreundet. Das Epstein-Opfer Virginia Giuffre hatte ihm vorgeworfen, sie als Minderjährige missbraucht zu haben. Andrew wies das stets zurück. Trotzdem einigte er sich mit Giuffre auf einen Berichten zufolge millionenschweren Vergleich.

Ganz ausweichen können, werde der König dem Thema aber nicht, prophezeiten britische Medien. Er und andere Aktivisten wollen während der Rede des Königs im Kongress ganz in der Nähe Präsenz zeigen, sagte der Bruder Giuffres, Sky Roberts, der am Wochenende an einem Gedenken für seine Schwester teilnahm. Giuffre hatte sich vor einem Jahr das Leben genommen. Roberts hatte den König bei einem BBC-Interview eindringlich um ein Treffen gebeten.

Reisepläne wurden überprüft

Kurzzeitig schienen die Reisepläne am Wochenende auf der Kippe zu stehen. Ein bewaffneter Mann hatte am Samstagabend versucht, in den Ballsaal in einem Washingtoner Hotel zu gelangen, wo Trump und andere Regierungsmitglieder an einem Gala-Dinner mit US-Hauptstadtkorrespondenten teilnahmen.

Als Schüsse fielen, wurde das Präsidentenpaar sowie weitere Regierungsmitglieder in Sicherheit gebracht. Ein Beamter wurde bei dem Vorfall verletzt. Der mutmaßliche Angreifer konnte festgenommen werden. Die Sicherheitsvorkehrungen wurden von verschiedener Seite als lax kritisiert.

Vom Palast hieß es, der König werde vollständig über die Entwicklungen auf dem Laufenden gehalten und sei «sehr erleichtert zu hören, dass der Präsident, die First Lady und alle Gäste unverletzt geblieben sind».