Für Anhänger der #NoGroko-Kampagne ist Jessica Rosenthal ein bekanntes Gesicht. Die frühere Chefin der nordrhein-westfälischen Jusos kämpfte 2018 ebenso wie Kevin Kühnert gegen die Neuauflage von Schwarz-Rot in einem SPD-Mitgliederentscheid. Beim Bundeskongress der Jungsozialisten wurde Rosenthal jetzt zu Kühnerts Nachfolgerin gewählt – mit 77,8 Prozent der Delegierten-Stimmen.

Rosenthal, die die einzige Kandidatin für den Juso-Vorsitz war, war bereits von 2017 bis 2018 stellvertretende Bundesvorsitzende. Den linken Kurs der oft aufmüpfigen, doch immer wieder auch visionären SPD-Jugendorganisation will sie nun beibehalten. „Uns geht es darum, wirklich Veränderung zu erwirken und einzufordern, egal ob von der SPD oder auch im politischen Diskurs. Die Jusos werden auf keinen Fall langweilig und brav“, sagte sie der Deutschen Presse-Agentur.

„Ich will den Kapitalismus überwinden“

Akzente setzen will Rosenthal etwa mit der Forderung nach einer staatlichen Ausbildungs- und Jobgarantie und Kritik am „verwässerten“ Programm der Grünen. Auch vor Sätzen wie „Ich will den Kapitalismus überwinden“ hat sie keine Angst.

Die 28-jährige Lehrerin kommt laut eigenen Angaben nicht aus einer politischen Familie. 2013 trat sie in die SPD ein, nachdem sie ein Freiwilliges Politisches Jahr absolviert hatte. Als Juso-Vorsitzende will sie nun die Politik „der kleinen Rädchen“ beenden und den SPD-Kanzlerkandidaten Olaf Scholz im Bundestagswahlkampf unterstützen - auch wenn die Jusos ihm traditionell kritisch gegenüberstehen.

Offen ist, ob Rosenthal den Jusos ebenso viel Aufmerksamkeit verschaffen kann wie der eloquente Kühnert, der manchem in der Partei als das größte politische Talent seit Gerhard Schröder gilt. Leise sein ist für Rosenthal aber keine Option - und so verordnete sie ihrer Partei im November: „Habt Mut, und die Zukunft gehört uns, uns und der SPD. Denn jede Zeit hat ihren Sound. Unsere Playlist fängt gerade an zu laufen, stellt die Boxen an, macht die Musik lauter.“