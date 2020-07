Frankfurt. Kleinere Schlachtbetriebe können nach Ansicht von Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) zur Achtung des Tierwohls in der Fleischindustrie beitragen.

Angesichts der Corona-Infektionen in der Tönnies-Fleischfabrik stelle sich die „Systemfrage“, sagte Klöckner der „Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung“. Die Lebensmittelstandards in den meisten Betrieben seien sehr hoch, zugleich arbeiteten dort aber Menschen unter Bedingungen, bei denen jeder Cent zähle. Das sei der Nährboden für das System der vielen Subunternehmer im Rahmen der Werkverträge. Klöckner setzt sich außerdem für eine Tierwohlabgabe ein und will Werbung mit Lockangeboten an der Fleischtheke verbieten. Es gebe kein „Recht auf täglich Billigfleisch“.

Auch der Grünen-Vorsitzende Robert Habeck sprach sich für ein Ende der Fleischfabriken und für mehr regionale Schlachtereien aus. Die Transportzeit der Tiere zum Schlachthof dürfe nicht mehr als vier Stunden betragen, sagte er der „Bild am Sonntag“.

Am Tönnies-Schlachthof in Rheda-Wiedenbrück demonstrierten am Samstag rund 100 Menschen für die dauerhafte Schließung der Fleischfabrik.