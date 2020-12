Zukunftsängste, Einsamkeit und mehr Verantwortung: Die Corona-Pandemie geht auch an Deutschlands Jugend nicht spurlos vorbei. Im Auftrag des Stifterverbandes wurden im Juli rund 2700 Jugendliche zu ihrer „Corona-Stimmung“ befragt. Die Ergebnisse werden an diesem Dienstag - dem Tag der Bildung - gemeinsam mit daraus resultierenden Forderungen der Politik übergeben. Es zeigt sich: Die Jugend wünscht sich mehr Unterstützung in der Krise.

„Fühlen uns allein gelassen“

Über die Hälfte (53 Prozent) der Befragten gab bei der Umfrage im Juli an, durch die Corona-Krise größere Zukunftssorgen zu haben. Sie fühlten sich einsam (58 Prozent) und müssten mehr Verantwortung tragen (75 Prozent). Ein Team von rund 50 Jugendlichen leitete bei einer Online-Tagung im November aus den Ergebnissen die Forderung ab, dass die mentale Gesundheit in Schule und Gesellschaft eine wichtigere Rolle spielen müsse. „Aktuell fühlen wir uns mit unseren Sorgen und Ängsten allein gelassen und haben das Gefühl, dafür keine Ansprechperson zu haben“, heißt es in der Begründung.

Den derzeitigen Online-Unterricht halten nur 41 Prozent der Befragten für effektiv. Deswegen fordert das Schülerteam die Umsetzung einer Digitalisierungsstrategie, die einen reibungslosen Unterricht Zuhause ermöglicht. Der Umgang mit Medien soll nach Ansicht der Jugendlichen stärker im Lehrplan verankert werden.