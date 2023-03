Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Selbst für die an Gewalt gewohnten mexikanischen Journalisten ist dieses neue Jahr schon jetzt ein Horrorjahr. Vier ermordete Kollegen und eine getötete Kollegin in fünf Wochen, die Hälfte des Blutzolls aus dem vergangenen Jahr.

Zuletzt wurde am Donnerstag Heber López in der Stadt Salina Cruz erschossen. Der 39-Jährige war Leiter des Online-Portals „Noticias Web“. Er galt als kritische Stimme in Bezug