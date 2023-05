Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Lange hatte er sich gewehrt, dann musste er die Kehrtwende machen: Boris Johnson hat Weihnachten abgesagt. Ein Corona-Mutant erzwingt den Lockdown fast überall im Königreich.

Der britische Premierminister verkündete in einer eilig angesetzten Pressekonferenz am Samstag, dass die für die Weihnachtstage in Aussicht gestellten Lockerungen der Corona-Beschränkungen