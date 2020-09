Donald Trump weigert sich als erster US-Präsident seit Richard Nixon, seine Finanzen offenzulegen. Die „New York Times“ hat enthüllt, warum das wohl ist. Joe Biden, Präsidentschaftskandidat der Demokraten, will das ausnutzen.

US-Präsidentschaftskandidat Joe Biden hat kurz vor seiner ersten TV-Debatte mit Amtsinhaber Donald Trump seine Steuererklärung für das vergangene Jahr veröffentlicht. Daraus geht hervor, dass Biden und seine Frau Jill 2019 ein Gesamteinkommen von gut 985.000 Dollar erzielten und rund 300.000 Dollar Steuern bezahlten.

Die Veröffentlichung am Dienstag kurz vor dem Fernsehduell hat auch eine symbolische Bedeutung: Trump wird nach einem Bericht der „New York Times“ über seine Finanzen wieder mit der Forderung konfrontiert, auch seine Steuererklärungen öffentlich zu machen. Seit dem Wahlkampf 1976, aus dem Jimmy Carter als Sieger hervorging, ist dies eigentlich üblich. Trump, der in den 80er Jahren als New Yorker Immobilien-Tycoon auch wegen seines ausschweifenden Lebensstils berühmt wurde und angeblich immer noch Milliardär ist, weigert sich beharrlich.

Trumps Steuern: nur 750 Dollar

Die „New York Times“ schrieb unter anderem, dass Trump in den Jahren 2016 und 2017 lediglich 750 Dollar Einkommensteuer auf Bundesebene bezahlt habe. Trump bezeichnete den Bericht zunächst pauschal als „totale fake news“. Danach betonte er, die Informationen seien illegal gesammelt worden. Zudem gehe es um legitime Abschreibungen und Gutschriften. Zudem zahle der Präsident Abgaben in Millionenhöhe. Offenbar stimmt das nicht: Seine Firmen verlieren so viel Geld, dass er dies geltend gemacht hat, um seine Steuerlast extrem zu senken.

Die Biden-Seite veröffentlichte am Dienstag auch die Steuererklärung seiner Kandidatin für das Vizepräsidentenamt, Kamala Harris. Demnach kamen Harris und ihr Ehemann Doug Emhoff, ein Anwalt, 2019 vor Abzügen auf ein Gesamteinkommen von knapp 3,3 Millionen Dollar, worauf Steuern von knapp 1,2 Millionen Dollar fällig wurden.

Deutsche Bank half Trump

Schon im Wahlkampf 2016 waren Trumps Finanzen ein Thema. Er behauptete seither, er wolle seine Vermögensverhältnisse ja offenlegen, könne das aber erst, wenn eine laufende Steuerprüfung beendet sei. Vier Jahre später dauert sie offenbar immer noch an. Warum, das sorgt ebenfalls für Spekulationen. Mutmaßlich – das zeigt der aktuelle „New York Times“-Bericht – ist Trump tatsächlich hoch verschuldet. In den 90er Jahren entging er einem Bankrott nur durch neue Abschreibungen durch seine Gläubiger und dank neuer Kredite der Deutschen Bank.