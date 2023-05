Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der US-Präsident bereist den Nahen Osten, in dem die USA ihren Einfluss verloren haben. In Saudi-Arabien hofft er auf die Zusage nach mehr Öl. Die Aussichten sind nicht gut.

Joe Bidens Nahost-Reise, die in Israel begann, ist nicht nur sein erster Besuch in der Region seit seinem Amtsantritt. Es ist auch der erste Besuch eines US-Präsidenten in einer neuen Realität