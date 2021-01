Mehr als 100 vorwiegend junge Menschen sind offenbar unter dem Vorwand auf Jobsuche zu sein in den international bekannten Wintersportort St. Anton am Arlberg gereist. „Die kommen unter dem Deckmantel der Arbeitssuche“, sagte Bürgermeister Helmut Mall am Dienstag – auch mit dem Blick auf Vermieter, die ihr Quartier für die Gäste zur Verfügung stellten.

Verstärkte Kontrollen

Viele, die trotz der verpflichtenden Corona-Quarantäne aus Deutschland, Dänemark, Schweden und anderen europäischen Ländern anreisten, würde man später in teils größeren Gruppen auf den Skipisten antreffen. „Das wollen wir nicht“, so der Bürgermeister. Die 2500 Einwohner des vom Tourismus abhängigen Orts hätten große Sorge, dass sich deshalb das Coronavirus in der Gemeinde ausbreiten könnte.

St. Anton hoffe wie andere auf ein Ende des Lockdowns. Die aktuellen Einreisebeschränkungen machen Tourismus praktisch unmöglich. Zusammen mit der Polizei werde nun verstärkt kontrolliert, hieß es weiter.