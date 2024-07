Sie ist die einflussreichste Beraterin des amerikanischen Präsidenten: First Lady Jill Biden. Die aktuelle Debatte über das Alter ihres Mannes Joe Biden empfindet die First Lady als Angriff auf dessen Lebenswerk. Doch nicht nur deshalb drängt ihn die 73-Jährige, an seiner erneuten Kandidatur festzuhalten.

Es war der Auftakt für Joe Bidens