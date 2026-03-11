Im RHEINPFALZ-Gespräch spricht Unionsfraktionschef Jens Spahn über Reformen, die verpatzte Landtagswahl in Baden-Württemberg und was das für die in Rheinland-Pfalz bedeutet.

Wenn Jens Spahn eines kann, dann für Aufregung sorgen. Hat er diese Woche wieder bewiesen, mit einer Äußerung zum Ausgang der Wahl in Baden-Württemberg. Der sei so knapp gewesen, so der mächtige Unionsfraktionschef, dass sich CDU-Kandidat Manuel Hagel und der Grüne Cem Özdemir das Ministerpräsidentenamt teilen müssten. Ein Schlag ins Kontor des Wahlgewinners. Beim großen RHEINPFALZ-Gespräch erklärt Spahn, wie er heute auf die Wahl schaut.

Herr Spahn, wer hat die Wahl in Baden-Württemberg gewonnen?

Im Parlament haben wir ein Patt. Bei den Erst- und Zweitstimmen dazugewonnen hat die CDU mit einem wirklich starken Ergebnis. Die Grünen liegen bei den Zweitstimmen knapp vorn. Insofern ist der Auftrag, eine Regierung zu bilden, jetzt zuerst bei Cem Özdemir.

Zuerst?

Özdemir muss jetzt zeigen, dass er es kann und will. Er hat im Wahlkampf viele Dinge versprochen, die nun wirklich nicht grün sind. Bei den Themen Verbrenner und Migration hat er im Grunde die gleichen Positionen wie Markus Söder vertreten. Wir erwarten von ihm, dass er aus diesen Positionen jetzt auch konkrete Politik macht. Wenn er dazu nicht bereit ist, wird es schwer mit der Regierungsbildung.

Wieso lag die Union am Ende bei den Zweitstimmen hinten?

Manuel Hagel hat einen starken Wahlkampf geführt. Am Ende ist es den Grünen gelungen, mit einer Schmutzkampagne und einer starken Polarisierung das linke Lager fast komplett an sich zu binden. Das hätte ich so nicht erwartet. Dieselben Grünen, die keine Gelegenheit auslassen, sich über Hass und Hetze im Netz zu empören, haben in der heißen Wahlkampfphase ungeniert Hass und Hetze gegen Manuel Hagel befördert.

Die Grünen weisen den Vorwurf der Kampagne von sich. Die entsprechenden Videos seien nicht vom Team Özdemir gekommen.

Wer das glaubt, ist naiv. Das erste Video wurde nicht irgendwann von einer grünen Bundestagsabgeordneten aus Karlsruhe veröffentlicht, sondern wenige Tage nach einem gemeinsamen Wahlkampftermin mit Cem Özdemir. Auch dass so viele grüne Spitzenpolitiker das Video weiterverbreitet haben, ist doch kein Zufall. Die Grünen sind sehr gut im Orchestrieren von Social-Media-Kampagnen, und sie schrecken dabei nicht vor persönlichen Diffamierungen zurück.

Sie haben vorgeschlagen, Grüne und CDU könnten sich das Ministerpräsidentenamt teilen. Özdemir hat das als Quatsch zurückgewiesen. Halten Sie an dem Vorschlag fest?

Ich kann Cem Özdemir nicht empfehlen, so von oben herab Dinge abzukanzeln. Er muss jetzt eine Regierung bilden und braucht dafür eine Mehrheit im Landtag. Wer einen harten Wahlkampf führt, muss sich auch auf harte Verhandlungen einlassen.

Wie erklären Sie es sich, dass auch in Rheinland-Pfalz der große Vorsprung, den die Union lange Zeit in den Umfragen hatte, so stark abgeschmolzen ist?

Der Vorsprung ist ja nicht geschmolzen, weil die Union schwächer, sondern weil der Hauptkonkurrent stärker geworden ist. Da spielt eine ähnliche Zuspitzung wie in Baden-Württemberg eine Rolle. Wir wissen seit Wochen, dass es knapp wird. Unsere Botschaft ist deshalb: Es kommt jetzt auf jede Stimme für Gordon Schnieder an. Wer FDP oder Freie Wähler wählt, kann nachher mit Linken an der Macht aufwachen. Nur wenn die CDU vorne liegt, verhindert das Rot-Rot-Grün.

Wieso gelingt es der Union nicht mehr, Ergebnisse von deutlich über 30 Prozent zu erreichen?

Weil wir noch nicht da sind, wo wir sein müssen. Wir brauchen weitere Reformen, die der Wirtschaft helfen. Nicht nur für Konzerne, sondern für die ganz normalen Leute. Wenn es keine Reformen gibt, zahlen die kleinen Leute die Zeche. Sie werden von steigenden Krankenversicherungsbeiträgen, steigenden Rentenversicherungsbeiträgen und stagnierenden Löhnen am stärksten getroffen. Darum geht es in dieser Wirtschaftsdebatte. Erst wenn der Durchbruch bei der Wirtschaft gelingt, kommt die Union wieder über 30 und die SPD über 20 Prozent.

Teilt die SPD diese Analyse?

Weite Teile der SPD-Wähler teilen die Analyse. Weite Teile der SPD und der Gewerkschaften auch. Diese Reformen sind auch im Interesse der SPD. Die Frage ist, ob wir am Ende die Kraft haben, die Reformagenda umzusetzen, die es braucht. Es gehört jetzt alles auf den Prüfstand. Die Arbeitskosten, die Energiepreise, auch so manche Klimaschutzziele. Die rheinland-pfälzische Regierung möchte 2040 klimaneutral sein, zehn Jahre früher als die EU. Das ist wirtschaftspolitischer Selbstmord. Wir brauchen mehr Pragmatismus.

Deutschland möchte 2045 klimaneutral sein. Wollen Sie daran festhalten?

Die Klimaziele müssen im Einklang damit sein, was wir industriell leisten und sozial ausgewogen umsetzen können. Es muss regelmäßig überprüft werden, ob das beim aktuellen Klimaziel der Fall ist. Dem Klima hilft es nicht, wenn die Chemiefabrik in Ludwigshafen zumacht und in China wieder aufgebaut wird. Stand heute scheint mir 2045 erreichbar, wenn wir ideologische Scheuklappen ablegen, Technologieoffenheit zulassen und endlich erlauben, dass Deutschland, wie die meisten anderen Länder auch, sein CO2 zu fünf Prozent im Ausland einsparen darf.

Kanzler Merz hat am Montag gesagt, dass alle Vereinbarungen aus dem Koalitionsvertrag im Sinne der Wettbewerbsfähigkeit noch mal überprüft werden sollen. Was heißt das?

Wir brauchen in der Koalition ein gemeinsames Verständnis, dass Wirtschaft und Wachstum jetzt Priorität haben. Alles, was wir in Berlin und auch in Brüssel tun, müssen wir daraufhin überprüfen, ob es dem Wachstum dient oder es behindert. Der Koalitionsvertrag ist die Richtschnur, kein Dogma. Zu Reformen der Krankenversicherung, der Rentenversicherung und zu den Lohnnebenkosten haben wir da gar nichts konkret vereinbart. Darüber müssen wir jetzt, im zweiten Quartal, reden.

Die SPD würde die Wirtschaft gerne mit einer weiter gelockerten Schuldenbremse ankurbeln. Gehen Sie mit?

Mit der SPD ist vereinbart, dass wir mehr investieren. Darüber, wie wir das hinbekommen, sind Union und SPD gelegentlich unterschiedlicher Meinung. Mein Verständnis von Wirtschaftspolitik ist, dass es mehr private Investitionen braucht, nicht mehr staatliche. Noch mehr Schulden sind nicht die Lösung. Nur eine starke Marktwirtschaft kann einen starken Sozialstaat langfristig finanzieren.

Stehen auch Vereinbarungen auf dem Prüfstand, die nichts mit der Wettbewerbsfähigkeit zu tun haben?

Ich möchte, dass Verkäufer, Gesellen, Pflegekräfte mit durchschnittlichen Einkommen wieder die Chance auf eigene vier Wände haben. Es ist heute kaum möglich, mit einem normalen Job Eigentum aufzubauen, selbst auf dem Land nicht mehr. Das können und sollten wir ändern, indem wir die Baunebenkosten drastisch senken und geringe Einkommen stärker beim Aufbau von Eigentum unterstützen. Das ist für mich ein Schwerpunktthema, das ich auch in die Fraktion tragen werde.

Im Herbst wird in zwei ostdeutschen Flächenländern gewählt, wo man traditionell empfindlicher auf Kürzungen im Sozialen reagiert. Wie stellen Sie sicher, dass Ihre Fraktion da im Sommer nicht der Reformwille verlässt?

Irgendwo steht immer eine Wahl an. Wir wurden nicht dafür gewählt, den Stillstand zu verwalten. Die breite Mehrheit sehnt sich nach Aufschwung. Dafür müssen wir als Koalition ein vereinbartes Reformpaket gemeinsam durchtragen, auch gegen Widerstände. Wenn uns das gelingt, wird es am Ende auch Zustimmung erfahren – davon bin ich fest überzeugt.

Wir führen dieses Gespräch in Ludwigshafen, unweit der BASF. Braucht es auch angesichts der Lage in Nahost Maßnahmen, um die Energiepreise weiter zu senken?

Mit Blick auf die aktuellen Preisschwankungen empfehle ich, besonnen zu bleiben. Die Regierung prüft kartellrechtliche Maßnahmen. Wir werden zudem einen Teil der deutschen Ölreserve auf den Markt geben, um den Preis zu senken. Und wir wollen das österreichische Modell umsetzen: Tankstellen sollen nur noch einmal am Tag den Preis erhöhend festsetzen dürfen. Die entscheidende Frage ist, wie lange die Situation anhält. Sowohl China als auch die USA haben ein großes Interesse daran, dass die Straße von Hormus wieder befahren werden kann. Dann sinkt der Ölpreis wahrscheinlich rasch wieder. Sollte das nicht passieren, werden wir natürlich über weitere Maßnahmen beraten.