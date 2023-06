Unter dem Motto „Alarmstufe Rot – Krankenhäuser in Not“ wollen Kliniken am Dienstag bundesweit Missstände aufzeigen. Unterdessen könnte die Krankenhausreform die Kliniklandschaft in Deutschland grundlegend verändern.

Wie viele Krankenhäuser gibt es in Deutschland?

Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes gab es 2021 rund 1900 Krankenhäuser mit 483.600 Betten. Die Zahlen sind seit Jahren rückläufig: 2001 waren es noch 2240 Kliniken mit 552.700 Betten. Auch die Anzahl der behandelten Fälle sinkt in der Tendenz: Waren es in den Jahren zwischen 2010 und 2019 noch zwischen 18 und 19 Millionen, so ist dieser Wert 2021 auf 16,7 Millionen gesunken. Die durchschnittliche Verweildauer der Patienten sank 1999 erstmals unter 10 Tage. 2021 lag sie bei 7,2 Tagen.

Wie beschreiben die Krankenhäuser ihre wirtschaftliche Situation?

Nach dem vergangene Woche veröffentlichten Krankenhaus-Rating-Report hat sich die wirtschaftliche Lage der Krankenhäuser in Deutschland 2021 verschlechtert. 11 Prozent der Häuser lagen laut Studie im „roten Bereich“ mit erhöhter Insolvenzgefahr, 16 Prozent im „gelben“ und 73 Prozent im „grünen Bereich“. Im Jahr zuvor lagen 7 Prozent im „roten“, 25 Prozent im „gelben“ und 68 Prozent im „grünen Bereich“. Auch die Ertragslage hat sich negativ entwickelt: 32 Prozent der Kliniken schrieben auf Konzernebene einen Jahresverlust. 2020 waren es 22 Prozent.

Was sind die Gründe für die schwierige Situation?

Aktueller Grund ist laut den Krankenhausexperten die anhaltend niedrige Auslastung in Folge der Corona-Pandemie. Zugleich seien die staatlichen Ausgleichszahlungen, die die Häuser im Rahmen der Covid-19-Pandemie erhielten, zurückgegangen. Für die kommenden Jahre rechnen die Autoren damit, dass die Leistungsmenge dauerhaft niedrig bleibt und es nur zu einem leichten, demografisch bedingten Wachstum kommt. Auch die Investitionsfördermittel der Länder sind seit Jahren zu gering: Sie beliefen sich 2021 auf 3,3 Milliarden Euro – bei eigentlich notwendigen 6,6 Milliarden Euro. Die Krankenhäuser schließen diese Lücke nur zum Teil aus eigener Kraft. Dazu kommen steigende Personalkosten und die Inflation, die die Krankenhäuser im deutschen Gesundheitssystem nicht einfach an die Patienten weitergeben können.

Mehrere Gutachten in den vergangenen Jahren kritisieren, dass es in Deutschland zu viele Krankenhäuser gibt. Ist da was dran?

Selbst die Deutsche Krankenhausgesellschaft räumt ein, dass es im internationalen Vergleich zu viele Krankenhäuser gibt. Der Chef der Gesellschaft, Gerald Gaß, sagte am Montag, er gehe davon aus, dass es innerhalb von zehn Jahren bis zu 20 Prozent weniger Klinikstandorte geben werde als heute. Das sei eine realistische Größenordnung, um eine gute Balance zwischen wohnortnaher Versorgung und Spezialisierung zu erreichen. Der Spitzenverband der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) hat ausgerechnet, dass ungefähr 1250 Krankenhäuser ausreichen würden.

Zugleich warnen Experten vor einer ungeplanten Verringerung der Krankenhäuser, indem man einfach auf Schließungen durch Insolvenzen setze. Die Corona-Pandemie habe gezeigt, dass Deutschland ein ausgewogenes Netz von Krankenhäusern brauche.

Was versprechen sich Experten von weniger Krankenhäusern?

Weniger Standorte könnten eine Entspannung der schwierigen Personalsituation in Medizin und Pflege bedeuten. Aber es geht auch um verbesserte Qualität, weil größere Häuser sich auf bestimmte Behandlungen spezialisieren und bessere Technik vorhalten können. Umstritten ist vor allem die Krankenhausdichte im ländlichen Raum. Gesundheitsminister der Länder befürchten noch längere Anfahrtswege für Patienten und Betroffene in dünn besiedelten Regionen sowie eine Unterversorgung etwa bei kleineren gesundheitlichen Problemen, bei Geburten und Notfällen. Die Bundesländer wollen sich die Krankenhausplanung nicht aus der Hand nehmen lassen. Sie berufen sich auf bessere Erkenntnisse über Versorgungsnotwendigkeiten in den jeweiligen Regionen. Nordrhein-Westfalen, Bayern und Schleswig-Holstein haben deshalb Klagen angedroht.

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach hat eine große Krankenhausreform angestoßen. Was will er damit erreichen?

Die Reformpläne sehen eine grundlegend neue Einteilung von Krankenhäusern in drei Gruppen vor. Level eins steht für die Grundversorgung, also zum Beispiel Blinddarmoperationen oder Notfälle wie gebrochene Beine. Diese Krankenhäuser sollen eine flächendeckende wohnortnahe Versorgung sicherstellen. Krankenhäuser auf Level zwei soll es für die Regel- und Schwerpunktversorgung geben. Hier könnten dann beispielsweise auch eine Notfall-Schlaganfall-Station und vieles mehr zur Verfügung stehen. Die Häuser auf Level drei sollen die Versorgung für schwerste Krankheiten garantieren; dazu gehören etwa die Unikliniken. Jedem Krankenhaus sollen genauer definierte Leistungsgruppen mit Vorgaben für Personal und Geräteausstattung zugeordnet werden. Grund ist, dass Krankenhäuser derzeit Fälle wie Herzinfarkte, Schlaganfälle oder onkologische Erkrankungen zu häufig ohne passende personelle und technische Ausstattung behandeln.

