Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Für Chinas Nationalisten ist Berichterstattung über die Hochwasserkatastrophe im Land nicht erwünscht.

Oh, wie sich die Zeiten für Journalisten in China gewandelt haben! Ein Rückblick: Als 2012 ein Chemiewerk in der Küstenstadt Ningbo explodierte, wurden anreisende Korrespondenten mit Jubelrufen