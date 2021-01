Zwei Siege im Parlament sichern die Macht von Italiens Regierungschef Giuseppe Conte. Wie lange seine Freunde darüber dauert, ist wegen der Pandemie-Krise offen.

Italiens Ministerpräsident Giuseppe Conte hat inmitten der Corona-Pandemie und im Machtpoker um EU-Corona-Hilfen eine wichtige Vertrauensabstimmung im Senat knapp überstanden, seine Regierung damit aber womöglich nicht auf Dauer gerettet. Bei der Abstimmung im Oberhaus erhielt der 56-jährige Jura-Professor am Dienstagabend 156 Ja- und 140 Nein-Stimmen. Die Mitglieder der Partei Italia Viva (IV) von Ex-Regierungschef Matteo Renzi enthielten sich. Durch den Verlust der absoluten Mehrheit von 161 Stimmen ist die Regierung aber erheblich geschwächt.

Neue Partner suchen

Contes Regierungskoalition war vergangene Woche wegen eines Streits um die Corona-Hilfen in Italien zerbrochen. Renzi kündigte den Rückzug aus der Koalition an, der außerdem die populistische Fünf-Sterne-Bewegung (M5S) und die sozialdemokratische PD angehören. Ohne Unterstützung der IV-Parlamentarier hatte Contes Regierung nur noch eine Mehrheit in der Abgeordnetenkammer, nicht aber im Senat. Die Regierung muss nun nach neuen Unterstützern für ihre Politik suchen.