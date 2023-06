Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

In der lombardischen Kleinstadt Voghera hat ein Gemeinderatsmitglied der rechtspopulistischen Lega in einem Streit einen Marokkaner erschossen. Das Tötungsdelikt heizt in Italien die Diskussionen über die Grenzen der „legitimen Notwehr“ und den privaten Waffenbesitz an.

Der genaue Tathergang war am Donnerstag weiterhin unklar. Fest steht nur, dass das für öffentliche Sicherheit zuständige Gemeinderatsmitglied von Voghera, Massimo Adriatici, am späten