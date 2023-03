Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Regierung in Rom tut sich weiterhin schwer mit einer Exit-Strategie aus dem Lockdown. Obwohl die Corona-Epidemie dank der äußerst restriktiven Maßnahmen inzwischen unter Kontrolle ist, bleiben die Bürger beinahe in Hausarrest.

Am Sonntagabend hat sich Regierungschef Giuseppe an seine Untertanen gewandt, um sie über die bevorstehenden Lockerungen der Beschränkungen zu informieren. Doch was der „Presidente“