Nach dem Nein der Italiener zur Justizreform wirkt die italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni plötzlich ratlos.

Das selbst gedrehte Video sprach Bände. Giorgia Meloni verbreitete es am Montagabend in den sozialen Medien, als ihre schwere Schlappe feststand. Die sonst so angriffslustige und eloquente italienische Ministerpräsidentin blickte bleich und starr in die Handy-Kamera und spulte einige vorbereitete, erwartbare Sätze ab: dass die Regierung die Entscheidung der Bürger selbstverständlich respektiere, dass das Nein zur Justizreform eine „verpasste Chance“ sei und dass man trotz allem zum Wohle der Nation weitermachen werde. Ende der Durchsage. Die 49-Jährige wirkte wie ein begossener Pudel und fühlte sich wohl auch so.

Natürlich hatte die Regierungschefin vor dem Referendum die Möglichkeit einer Niederlage einkalkuliert. Aber dass diese mit 54 zu 46 Prozent der Stimmen derart klar ausfallen würde, und außerdem bei einer ungewöhnlich hohen Beteiligung von fast 60 Prozent, darauf war sie nicht vorbereitet. Und weil sich Meloni vor allem zum Schluss sehr aktiv am Abstimmungskampf beteiligt und sich dabei gelegentlich auch im Ton vergriffen hatte, weiß sie selber am besten, dass das Ergebnis zumindest teilweise ein durchaus persönlich gemeinter Denkzettel an ihre eigene Adresse war.

Nähe zu Trump als größtes Problem

Die deutliche Niederlage bestätigt eine Entwicklung, die schon vor etlichen Monate einsetzte: Die Flitterwochen-Stimmung zwischen der ersten Ministerpräsidentin der Republik und einem großen Teil des Landes, die ihre ersten drei Amtsjahre geprägt hatte, ist vorbei – auch wenn ihre persönlichen Zustimmungswerte mit etwa 40 Prozent im Vergleich zu vielen ihrer europäischen Amtskollegen durchaus noch respektabel sind.

Melonis größtes Problem ist ihre politische und persönlich Nähe zu US-Präsident Donald Trump. Dessen zweite Präsidentschaft wird von der überwiegenden Mehrheit der Italiener als Bedrohung für die Demokratie und den Weltfrieden wahrgenommen. Zum Teil auch in ihrer eigenen Partei. Melonis Freund Trump wird wegen seines Angriffs gegen den Iran auch für die aktuellen Preissteigerungen an den Zapfsäulen verantwortlich gemacht. Den Unmut im Volk spürt nun auch Meloni, die bereits mit einer für den Staatshaushalt kostspieligen Senkung der Treibstoffsteuern entgegenzuwirken versucht.

Wie kann sie den alten Elan wiedererlangen? Giorgia Meloni ist mit der einzigen nennenswerten Reform, die sie seit ihrem Wahlsieg im Herbst 2022 vorgelegt hat, kläglich gescheitert. Die Wahrscheinlichkeit, dass sie ihre beiden anderen geplanten großen Staatsreformen – die Stärkung des Ministerpräsidentenamtes und den Ausbau des Föderalismus – wieder aus der Schublade zieht, sind damit praktisch auf null gesunken. Bisher regierte die 49-Jährige unangefochten, diesen Nimbus hat sie verloren.